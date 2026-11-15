Explota el Wandagate, ahora habló la mujer de Maxi López: ¿qué dijo?
En medio de un fin de semana turbulento entre Wanda Nara y la China Suárez, se publicó una entrevista a la mujer de Maxi López. Allí habló de la primera Navidad juntos, del anillo de compromiso y de su relación con la ex de su marido.
Daniela Christiansson nació en Suiza hace 38 años, trabajó como modelo en Europa y hoy vive instalada en Argentina junto a Maxi López, sus hijos Elle y Lando, y los hijos de él: Valentino, Benedicto y Constantino. En una entrevista con María Laura Santillán para el portal Infobae, repasó su historia de amor, la distancia, el compromiso y la Navidad.
Sobre el momento más emotivo, Daniela recordó la primera Navidad que pasaron juntos, cuando Maxi no estaba con sus hijos. "Le regalé tacitas, cada una con fotos de sus hijos. Y se puso a llorar", contó. "Creo que fue la única vez que lo vi llorar así. Después lo vi llorar por otra cosa, pero re poco". Ella tenía 22 o 23 años y no dimensionó lo que atravesaba él. "No me di cuenta", admitió.
Consultada por Wanda Nara, con quien comparte la crianza de los hijos de Maxi, Daniela fue clara: "No nos cruzamos. No la vi, pero no porque no hay que hacerlo, es que no hubo la oportunidad. Creo que cruzó a mis hijos, pero todos estamos muy ocupados". Y agregó que seguramente coincidirán en algún cumpleaños: "A veces viene a buscar a los chicos, así que está todo bien".
Daniela también se refirió a los rumores: "A veces me sorprendo. ¿Estamos separados? ¡No sabía!". Contó que la afectaron una vez, durante un embarazo, y desde entonces decidió no leerlos.
La pareja se conoció en Italia y habla en italiano. Él le propuso casamiento en el cumpleaños 30 de ella, hace ocho años, pero la boda aún no llegó. "Todavía estoy esperando la boda, el matrimonio", dijo. Aunque él atraviesa un divorcio difícil, ella mantiene la ilusión: "Me gustaría, es algo muy tradicional, muy importante. Quiero que mi papá me lleve".
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