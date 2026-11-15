Explota el Wandagate, ahora habló la mujer de Maxi López: ¿qué dijo?

María Laura Santillán con Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López: “La primera navidad juntos le regalé tacitas con las fotos de sus hijos y se puso a llorar, fue la única vez que lo vi llorar así”. La nota completa acá https://t.co/OtZIcfAkZX pic.twitter.com/BncM8eJmTH — infobae (@infobae) November 15, 2026

Consultada por Wanda Nara, con quien comparte la crianza de los hijos de Maxi, Daniela fue clara: "No nos cruzamos. No la vi, pero no porque no hay que hacerlo, es que no hubo la oportunidad. Creo que cruzó a mis hijos, pero todos estamos muy ocupados". Y agregó que seguramente coincidirán en algún cumpleaños: "A veces viene a buscar a los chicos, así que está todo bien".