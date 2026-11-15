Rocío Robles quiere encontrar a su hermana: "Se la llevaron y dijeron que había muerto"

Muchos años después, Rocío Robles comenzó a trabajar en Buenos Aires y tuvo posibilidades económicas, decidió retomar la búsqueda de su hermana, impulsó la exhumación de los restos y realizó un análisis de ADN de manera privada, aunque no logró obtener respuestas.

En este contexto, dejó un mensaje para otras familias que atraviesan situaciones similares y señaló que existen organizaciones que facilitan el acceso a estudios genéticos: "Para la gente que está en la misma situación, hay organizaciones para que la gente que no tiene recursos pueda dejar el ADN, que se lo hacen de manera privada y lo mandan por correo". Entre ellas se encuentra la Asociación Civil Nuestra Primera Página, con sede en Rosario, que acompaña búsquedas de identidad biológica y gestiona el envío de muestras a bancos genéticos internacionales.

"Es una historia que está inconclusa y duele", afirmó la periodista.