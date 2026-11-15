Rocío Robles quiere encontrar a su hermana: "Se la llevaron y dijeron que había muerto"
La periodista contó que su familia sospecha que hubo un cambio de bebés en el Hospital Provincial de Rosario.
Rocío Robles contó en PH, Podemos Hablar que su familia busca desde hace 35 años a su hermana Florencia, quien habría sido víctima de un cambio de bebés en el Hospital Provincial de Rosario, en julio de 1990.
Según relató la periodista, al momento del parto su madre compartía habitación con una mujer que tenía problemas de adicciones y había manifestado su intención de entregar a su bebé. Ambas dieron a luz con pocas horas de diferencia, pero la hija de esta última falleció.
Florencia, a quien sus padres habían decidido llamar así, nació en buen estado de salud el 10 de julio de 1990. Pero todo cambió la madrugada de ese día: "Mi mamá pasa la noche con esta mujer al lado. En un momento, entra una enfermera de madrugada y le dice que la bebé se estaba ahogando y se la llevan. Mi mamá no sintió eso. Se la llevan y cuando vuelven le dicen que había muerto", expuso.
A partir de lo ocurrido, sus padres comenzaron a sospechar que las dos bebés podían haber sido intercambiadas, una hipótesis que se vinculaba con otras denuncias sobre presuntos cambios de recién nacidos en ese hospital. Además, después de reclamar durante un tiempo la entrega del cuerpo, finalmente recibieron "un feto en un frasco con formol y con espina bífida", una malformación que no coincidía con los controles médicos, según los cuales Florencia había nacido en buen estado de salud.
En busca de respuestas, la familia inicia un reclamo judicial por mala praxis que se prolongó durante 15 años y quedó sin resolución.
Muchos años después, Rocío Robles comenzó a trabajar en Buenos Aires y tuvo posibilidades económicas, decidió retomar la búsqueda de su hermana, impulsó la exhumación de los restos y realizó un análisis de ADN de manera privada, aunque no logró obtener respuestas.
En este contexto, dejó un mensaje para otras familias que atraviesan situaciones similares y señaló que existen organizaciones que facilitan el acceso a estudios genéticos: "Para la gente que está en la misma situación, hay organizaciones para que la gente que no tiene recursos pueda dejar el ADN, que se lo hacen de manera privada y lo mandan por correo". Entre ellas se encuentra la Asociación Civil Nuestra Primera Página, con sede en Rosario, que acompaña búsquedas de identidad biológica y gestiona el envío de muestras a bancos genéticos internacionales.
"Es una historia que está inconclusa y duele", afirmó la periodista.
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