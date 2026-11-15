Valentino Merlo contó qué sintió al cantarle al papa León XIV: "Es una energía especial"

Ante una marea humana que superó los dos millones de personas, el cantautor argentino interpretó una conmovedora versión de "Yo vengo a ofrecer mi corazón", el clásico de Fito Páez inmortalizado por Mercedes Sosa.

La calidez y sensibilidad del artista ciego convirtieron su presentación en uno de los pasajes más aclamados por la multitud, logrando captar la atención visiblemente conmovida del Sumo Pontífice en la antesala de su mensaje pastoral.

Un puente de fe y el homenaje a la "Voz de América"

La actuación de Pennisi se da en un momento consagratorio de su carrera profesional, marcado por el reciente lanzamiento de su álbum "Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa", material donde rinde tributo al repertorio de la célebre cantora tucumana.

"Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso por lo que representa en mi vida. Soy muy creyente y jamás imaginé poder compartir nuestra música en un escenario tan imponente", expresó el artista tras su presentación.

En ese sentido, el cantante valoró el presente de su carrera y el impacto de este hito internacional. "Este, sin dudas, es un año bisagra en mi vida: acabo de lanzar un disco en donde abrazo el repertorio de nuestra querida Negra Sosa, con todo lo que ella representó para todos los argentinos. Me siento profundamente honrado", concluyó.

La elección del folclorista consolidó a la música como un puente espiritual en la jornada histórica de Palermo, donde su voz sirvió de prólogo para las palabras del Pontífice ante la multitud de jóvenes peregrinos.