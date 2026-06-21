El romántico viaje de Lucía Celasco y Nicolás Figal por Europa: postales, paseos y una declaración
La nieta de Susana Giménez y el futbolista de Boca Juniors recorrieron París y Roma durante sus vacaciones y compartieron imágenes muy acaramelados.
Lucía Celasco y Nicolás Figal disfrutaron de unos días inolvidables por Europa y volvieron a mostrar que atraviesan un gran momento como pareja. La nieta de Susana Giménez y el defensor de Boca Juniors aprovecharon el descanso del futbolista por el Mundial 2026 para recorrer algunos de los destinos más emblemáticos del continente antes de su regreso a los entrenamientos.
La relación entre ambos comenzó a tomar fuerza a mediados de 2025, luego de que los primeros rumores aparecieran en agosto y finalmente confirmaran su romance en noviembre de ese año. Tiempo después, volvieron a mostrarse juntos durante las fiestas y consolidaron su vínculo públicamente.
París, Roma y una escapada llena de momentos especiales
Durante el viaje, la pareja compartió diferentes postales de sus días en Europa. En Francia, visitaron la Torre Eiffel, disfrutaron de la gastronomía local y recorrieron las calles de París entre paseos y momentos de relax.
Luego, continuaron el recorrido en Roma, donde quedaron encantados con la arquitectura italiana, los paisajes urbanos y el histórico Coliseo Romano. En las imágenes que publicaron se los pudo ver muy juntos, sonrientes y compartiendo selfies durante sus caminatas.
Fiel a su estilo reservado, Lucía Celasco acompañó una de sus publicaciones con pocos detalles y eligió un simple gesto para expresar su felicidad: colocó un emoji de pasta junto a un corazón.
Figal, en cambio, fue más directo y dejó un mensaje romántico para su pareja: “Te amo”.
La escapada también dejó en evidencia la cercanía que mantienen lejos de los flashes y la exposición mediática. A pesar de que suelen mantener un perfil bajo, en esta oportunidad ambos decidieron compartir algunos momentos del recorrido y mostrar parte de la intimidad de sus vacaciones.
Con la vuelta del futbolista a la actividad profesional y el regreso a la rutina, las imágenes del viaje quedaron como una postal de una etapa especial para la pareja, que continúa disfrutando de su relación mientras atraviesan un presente consolidado.
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