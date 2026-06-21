El romántico viaje de Lucía Celasco y Nicolás Figal por Europa: postales, paseos y una declaración

Figal, en cambio, fue más directo y dejó un mensaje romántico para su pareja: “Te amo”.

La escapada también dejó en evidencia la cercanía que mantienen lejos de los flashes y la exposición mediática. A pesar de que suelen mantener un perfil bajo, en esta oportunidad ambos decidieron compartir algunos momentos del recorrido y mostrar parte de la intimidad de sus vacaciones.

Con la vuelta del futbolista a la actividad profesional y el regreso a la rutina, las imágenes del viaje quedaron como una postal de una etapa especial para la pareja, que continúa disfrutando de su relación mientras atraviesan un presente consolidado.