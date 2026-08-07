Paraná: el descargo de La Cuerpo por la situación de calle de Zulma Lobato
La influencer lideró una campaña solidaria para recaudar dinero para la mediática y fue presa de graves acusaciones por redes sociales.
Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle en Paraná, Entre Ríos y tras la viralización de sus imágenes en la vía pública, la influencer Jazmín Salinas, conocida como "La Cuerpo", emitió un comunicado oficial aclarando que se encuentra distanciada de la mediática y detallando el desenlace de la ayuda económica que le había brindado semanas atrás.
Lobato fue localizada el pasado miércoles en las inmediaciones del Hospital San Martín, tras haber estado en la zona de la Terminal de Ómnibus donde presentaba signos de desorientación en tiempo y espacio.
Zulma relató que llevaba cuatro días sin poder bañarse ni higienizar sus pertenencias, ante lo que el área de Desarrollo Humano del Municipio de Paraná la trasladó a un refugio, donde recibe atención médica, psicológica y social mientras intentan ubicar a sus familiares.
El descargo de La Cuerpo por la situación de calle de Zulma Lobato
Tras el desalojo de Lobato de su hogar en Buenos Aires, la influencer La Cuerpo lideró una campaña solidaria con la que recaudó 11 millones de pesos para resolver su situación habitacional.
Según explicó La Cuerpo en sus redes sociales, una vez alcanzado el objetivo de la recaudación, Zulma cortó el diálogo unilateralmente y la bloqueó de WhatsApp.
Lo último que supo la influencer fue que la mediática había decidido viajar a Entre Ríos porque "había conocido a un hombre" y de esta manera se despegó de las acusaciones en su contra por la campaña solidaria que montó para ayudarla.
Dramático: encontraron a Zulma Lobato desorientada y en situación de calle
Zulma Lobato, figura mediática del espectáculo argentino, fue encontrada en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y recibió alojamiento temporal en una residencia municipal, donde será evaluada por un equipo interdisciplinario.
Lobato, de 67 años, fue vista en las inmediaciones del hospital San Martín, donde estaba acompañada por otra mujer. Según se pudo ver en varias imágenes, la mediática se encontraba desaliñada y sentada en un colchón.
El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, explicó que las autoridades tomaron conocimiento de la situación durante la tarde del miércoles, a partir de comunicaciones recibidas por las áreas municipales.
El aviso se produjo alrededor de las 18 y, ante este escenario, se activó el protocolo utilizado habitualmente para asistir a personas que permanecen en la vía pública.
“Como siempre lo hacemos cuando hay una denuncia de una persona que está en situación de calle, tenemos un operativo diseñado para que sea atendida y se vea la situación en que se encuentra”, explicó.
Qué dijo Zulma Lobato cuando la encontraron
Cuando los equipos municipales llegaron al lugar, encontraron a Lobato acompañada por otra mujer. “Hablamos con ella y creo que todavía no está bien enfocada en tiempo y espacio", señaló Ríos y agregó: "No pudimos saber cuáles eran los motivos por los cuales se encontraba en la ciudad de Paraná, o cómo había llegado”.
Una vez que personal de la comuna tomó intervención en el caso, le ofrecieron un lugar donde permanecer temporalmente, algo que Lobato aceptó de forma voluntaria.
“Le ofrecemos, como le hemos ofrecido a otra persona, la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente”, confirmó el funcionario en diálogo con El Once.
Según informó Ríos, la mediática pasó la noche con normalidad en el centro de asistencia: “Se la veía bien, por lo menos estable, pero no enfocada en tiempo y espacio”, indicó.
Luego del episodio, Lobato será entrevistada por un Equipo interdisciplinario de la Subsecretaría con el objetivo de evaluar su situación personal.
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