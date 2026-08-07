Paraná: el descargo de La Cuerpo por la situación de calle de Zulma Lobato

Lo último que supo la influencer fue que la mediática había decidido viajar a Entre Ríos porque "había conocido a un hombre" y de esta manera se despegó de las acusaciones en su contra por la campaña solidaria que montó para ayudarla.

Dramático: encontraron a Zulma Lobato desorientada y en situación de calle

Zulma Lobato, figura mediática del espectáculo argentino, fue encontrada en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y recibió alojamiento temporal en una residencia municipal, donde será evaluada por un equipo interdisciplinario.

Lobato, de 67 años, fue vista en las inmediaciones del hospital San Martín, donde estaba acompañada por otra mujer. Según se pudo ver en varias imágenes, la mediática se encontraba desaliñada y sentada en un colchón.

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, explicó que las autoridades tomaron conocimiento de la situación durante la tarde del miércoles, a partir de comunicaciones recibidas por las áreas municipales.

Zulma Lobato en Paraná

El aviso se produjo alrededor de las 18 y, ante este escenario, se activó el protocolo utilizado habitualmente para asistir a personas que permanecen en la vía pública.

“Como siempre lo hacemos cuando hay una denuncia de una persona que está en situación de calle, tenemos un operativo diseñado para que sea atendida y se vea la situación en que se encuentra”, explicó.

Qué dijo Zulma Lobato cuando la encontraron

Cuando los equipos municipales llegaron al lugar, encontraron a Lobato acompañada por otra mujer. “Hablamos con ella y creo que todavía no está bien enfocada en tiempo y espacio", señaló Ríos y agregó: "No pudimos saber cuáles eran los motivos por los cuales se encontraba en la ciudad de Paraná, o cómo había llegado”.

Una vez que personal de la comuna tomó intervención en el caso, le ofrecieron un lugar donde permanecer temporalmente, algo que Lobato aceptó de forma voluntaria.

“Le ofrecemos, como le hemos ofrecido a otra persona, la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente”, confirmó el funcionario en diálogo con El Once.

Según informó Ríos, la mediática pasó la noche con normalidad en el centro de asistencia: “Se la veía bien, por lo menos estable, pero no enfocada en tiempo y espacio”, indicó.

Luego del episodio, Lobato será entrevistada por un Equipo interdisciplinario de la Subsecretaría con el objetivo de evaluar su situación personal.