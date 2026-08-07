Rosalía sorprendió a sus fans antes de irse: el gesto viral que tuvo tras su último show

El contenido mostraba un video de Mia Khalifa celebrando el triunfo español y haciendo referencia a la canción "La Perla", publicación que algunos usuarios argentinos interpretaron como una provocación debido a la cercanía de sus conciertos. Aquella situación generó numerosas críticas y alimentó la incertidumbre sobre cómo sería recibida durante su visita al país.

Sin embargo, el desarrollo de los recitales mostró un escenario completamente distinto. Rosalía fue ovacionada en cada una de sus presentaciones, recibió constantes muestras de afecto por parte del público y terminó despidiéndose con dos gestos espontáneos que reforzaron el vínculo con sus fanáticos. Así, la artista dejó atrás la polémica inicial y cerró su paso por la Argentina con una imagen muy diferente.