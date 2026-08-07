Rosalía sorprendió a sus fans antes de irse: el gesto viral que tuvo tras su último show
La cantante española cerró su paso por Buenos Aires con cuatro conciertos a sala llena y protagonizó una despedida que rápidamente se volvió tendencia.
Después de cuatro presentaciones con localidades agotadas en Buenos Aires, Rosalía puso fin a su estadía en la Argentina con un gesto que fue ampliamente celebrado por sus seguidores. La artista española había generado una enorme expectativa desde su llegada al país y respondió con una serie de conciertos que reunieron a miles de fanáticos. Sin embargo, la emoción no terminó cuando bajó del escenario.
Al finalizar el último recital, la cantante abandonó el predio en el vehículo que la trasladaba hacia su hotel. En ese momento, al advertir la presencia de un numeroso grupo de personas esperándola en las inmediaciones, pidió detener la marcha para saludarlas personalmente. Las imágenes fueron registradas por quienes se encontraban en el lugar y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, donde el gesto recibió una enorme cantidad de comentarios positivos.
El inesperado gesto de Rosalía que se volvió viral en redes sociales
La sorpresa no terminó allí. Cuando parecía que el recorrido continuaría normalmente, Rosalía volvió a pedir que frenaran el vehículo, esta vez sobre una avenida, para agradecer el apoyo de otro grupo de fanáticos que seguía acompañando su salida. El momento volvió a repetirse entre saludos, sonrisas y muestras de afecto hacia quienes aguardaban verla por última vez antes de su partida del país.
Los videos no tardaron en viralizarse y miles de usuarios destacaron la cercanía de la artista con el público argentino, una actitud que terminó marcando el cierre de su visita a Buenos Aires. El paso de Rosalía por la Argentina estuvo acompañado por una importante convocatoria en cada una de las cuatro funciones.
De la polémica en redes al cariño del público argentino
La despedida de la cantante tomó todavía más relevancia por el contexto que había rodeado su llegada al país. Semanas antes de aterrizar en Buenos Aires, había quedado envuelta en una controversia en redes sociales luego de compartir una publicación tras la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a la Selección Argentina.
El contenido mostraba un video de Mia Khalifa celebrando el triunfo español y haciendo referencia a la canción "La Perla", publicación que algunos usuarios argentinos interpretaron como una provocación debido a la cercanía de sus conciertos. Aquella situación generó numerosas críticas y alimentó la incertidumbre sobre cómo sería recibida durante su visita al país.
Sin embargo, el desarrollo de los recitales mostró un escenario completamente distinto. Rosalía fue ovacionada en cada una de sus presentaciones, recibió constantes muestras de afecto por parte del público y terminó despidiéndose con dos gestos espontáneos que reforzaron el vínculo con sus fanáticos. Así, la artista dejó atrás la polémica inicial y cerró su paso por la Argentina con una imagen muy diferente.
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