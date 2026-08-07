Se filtraron las fotos de Victoria Luz Cantero después del asesinato de su novio
Un medio chaqueño accedió a al dictamen médico policial que revela las lesiones de Victoria Luz Cantero el día del trágico hecho.
Un diario accedió al dictamen de la División Medicina Legal de la Policía del Chaco, el cual revela el estado de Victoria Luz Cantero, (25) tras ser arrestada por el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia (29). El informe fue elaborado el mismo día en que ocurrió el sangriento crimen en la calle Donovan al 1400 de Resistencia.
Las lesiones de la acusada y la autopsia de la víctima
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De acuerdo con la información filtrada por el diario NORTE que ya forman parte del expediente, la acusada presentaba diversas marcas en su cuerpo al momento de su detención policial:
- El examen médico constató que Victoria Luz Cantero tenía lesiones visibles en el cuello, los brazos y las rodillas.
- Este dictamen constituye una pieza clave para los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce, quienes llevan adelante la investigación del caso.
Por otro lado, un informe preliminar elaborado por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif) arrojó detalles escalofriantes sobre el ataque sufrido por Álvarez Guardia en el barrio 100 Viviendas CGT. La fiscal Pacce confirmó que el joven no fue atacado directamente en el tórax como se creía en un principio, sino que recibió dos puñaladas letales en la base del cuello (en la zona de la yugular) y otras dos en la clavícula derecha.
Además, el cuerpo presentaba múltiples lesiones punzocortantes en distintas partes y dos heridas específicas en uno de sus brazos, lo que indica claramente que la víctima intentó defenderse de la agresión. Aún resta que los forenses determinen qué marcas corresponden a las maniobras de reanimación realizadas en el Hospital Julio C. Perrando durante los intentos por salvarle la vida.
Prisión preventiva y graves antecedentes de violencia
Actualmente, Victoria Luz Cantero permanece alojada en la Comisaría Undécima, donde decidió abstenerse de declarar ante la Justicia. Se encuentra imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", una figura penal que prevé una condena de prisión perpetua. En los próximos días será notificada formalmente de su prisión preventiva, lo que garantiza que llegará privada de su libertad al momento de enfrentar un juicio por jurados.
Si bien el caso se mantiene bajo un estricto hermetismo judicial, un dato agravante salió a la luz en las últimas horas: Álvarez Guardia ya había denunciado a su novia por hechos de violencia durante el año 2025 en la comisaría quinta. Sin embargo, como el joven decidió no instar la acción penal en aquel momento, las denuncias terminaron siendo archivadas.
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