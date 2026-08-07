Se filtraron las fotos de Victoria Luz Cantero después del asesinato de su novio

Prisión preventiva y graves antecedentes de violencia

Actualmente, Victoria Luz Cantero permanece alojada en la Comisaría Undécima, donde decidió abstenerse de declarar ante la Justicia. Se encuentra imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", una figura penal que prevé una condena de prisión perpetua. En los próximos días será notificada formalmente de su prisión preventiva, lo que garantiza que llegará privada de su libertad al momento de enfrentar un juicio por jurados.

Si bien el caso se mantiene bajo un estricto hermetismo judicial, un dato agravante salió a la luz en las últimas horas: Álvarez Guardia ya había denunciado a su novia por hechos de violencia durante el año 2025 en la comisaría quinta. Sin embargo, como el joven decidió no instar la acción penal en aquel momento, las denuncias terminaron siendo archivadas.