Boletín Oficial: el Gobierno firmó el Decreto Nº2164/25 y hay fin de semana largo por San Cayetano

Qué estipula el Decreto sobre el feriado de San Cayetano

San Cayetano, patrono del pan y el trabajo.

De acuerdo a lo establecido textualmente en el Decreto Nº 2164/25 del Boletín Oficial, el Municipio de Salto adhirió formalmente a la resolución provincial para otorgar una jornada de descanso. La norma declara que el día será no laborable para toda la Administración Pública y para las sedes del Banco de la Provincia de Buenos Aires radicadas en la zona.