Boletín Oficial: el Gobierno firmó el Decreto Nº2164/25 y hay fin de semana largo por San Cayetano
El Gobierno de la Municipalidad de Salto oficializó un nuevo decreto que declara jornada no laborable en la localidad de Berdier para celebrar a San Cayetano.
Mediante la publicación oficial de un nuevo decreto, las autoridades municipales del partido de Salto confirmaron un asueto administrativo para este 7 de agosto. Esta medida del Gobierno local beneficia directamente a la localidad de Berdier, permitiendo a todos sus habitantes disfrutar de las tradicionales celebraciones en honor a San Cayetano
Qué estipula el Decreto sobre el feriado de San Cayetano
De acuerdo a lo establecido textualmente en el Decreto Nº 2164/25 del Boletín Oficial, el Municipio de Salto adhirió formalmente a la resolución provincial para otorgar una jornada de descanso. La norma declara que el día será no laborable para toda la Administración Pública y para las sedes del Banco de la Provincia de Buenos Aires radicadas en la zona.
Por otro lado, el documento oficializado por el intendente aclara que para los sectores de la industria, el comercio y las restantes actividades productivas de Berdier, el cese de tareas tendrá un carácter estrictamente optativo.
Finalmente, con el propósito de conferirle a las festividades el brillo y la solemnidad que merecen, el Ejecutivo municipal resolvió declarar de Interés Municipal todos los actos y festejos que se realicen en la localidad tanto en los días previos como en los posteriores a la fecha central en honor a San Cayetano.
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