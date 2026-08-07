Wanda Nara compartió un llamativo posteo luego de que Mauro Icardi recuperara la posibilidad de salir del país
En medio de la resolución judicial favorable a Mauro Icardi, Wanda Nara reapareció en sus redes con una reflexión que no pasó inadvertida.
Una publicación de Wanda Nara volvió a generar repercusión en medio de la disputa legal que mantiene con Mauro Icardi. La empresaria compartió en sus redes sociales una reflexión vinculada al rol de los padres después de una separación, y muchos de sus seguidores interpretaron el mensaje como una referencia al conflicto que atraviesa con el futbolista.
El posteo apareció poco después de que se conociera una resolución judicial que modificó la situación de Icardi: la Justicia argentina dejó sin efecto la prohibición que le impedía salir del país, una medida que había sido establecida mientras continuaba el conflicto por la documentación de sus hijas.
Sin mencionar directamente al delantero ni hacer alusión al fallo, Wanda decidió republicar una frase de la cuenta especializada en psicología RedPsi. El mensaje elegido expresaba: “No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece”.
Junto a la publicación, la conductora agregó una breve frase en la que destacó el contenido de la cuenta: “Me encanta esta cuenta de psicólogos y lo que comparten”.
La historia generó rápidamente comentarios entre sus seguidores, quienes asociaron la reflexión con el presente que atraviesan Wanda e Icardi luego de su separación y los distintos cruces que protagonizaron en los últimos meses.
En paralelo, la resolución judicial que benefició al futbolista llegó luego de que se destrabara uno de los puntos centrales del expediente: la autorización para gestionar los pasaportes de las dos hijas que tienen en común.
El conflicto se había originado por la necesidad del consentimiento de ambos padres para realizar ese trámite. Finalmente, una resolución de la Justicia italiana habilitó a Wanda a avanzar con la gestión sin requerir la firma de Icardi, lo que permitió modificar la medida que limitaba los movimientos del jugador.
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