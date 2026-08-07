Wanda Nara compartió un llamativo posteo luego de que Mauro Icardi recuperara la posibilidad de salir del país

En paralelo, la resolución judicial que benefició al futbolista llegó luego de que se destrabara uno de los puntos centrales del expediente: la autorización para gestionar los pasaportes de las dos hijas que tienen en común.

El conflicto se había originado por la necesidad del consentimiento de ambos padres para realizar ese trámite. Finalmente, una resolución de la Justicia italiana habilitó a Wanda a avanzar con la gestión sin requerir la firma de Icardi, lo que permitió modificar la medida que limitaba los movimientos del jugador.