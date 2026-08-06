Cuándo llega la previa gélida de la tormenta de Santa Rosa que traerá 24 horas seguidas con menos de 10 grados
El pronóstico del tiempo anticipa un brusco descenso de las temperaturas. Se espera un día muy frío y lluvioso como antesala a la gran tormenta invernal.
Los expertos en meteorología advierten sobre la llegada de una masa de aire muy frío. Esta antesala gélida, previa a la clásica tormenta de Santa Rosa, provocará una caída de las temperaturas máximas, generando jornadas verdaderamente invernales con fuertes ráfagas de viento y altísima probabilidad de precipitaciones aisladas.
Detalles del frío y la tormenta para la semana
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El pronóstico extendido indica una fuerte inestabilidad combinada con un marcado descenso térmico que se intensificará con el correr de las jornadas:
- Viernes 7 de agosto: El cielo estará mayormente despejado, pero la temperatura sufrirá una fuerte caída, registrando 4° de mínima y 13° de máxima, con vientos de 17 a 39 km/h.
- Sábado 8 de agosto: Con nubosidad variable, se espera una jornada de 13° de máxima y 7° de mínima, sostenida por ráfagas de entre 15 y 36 km/h.
- Domingo 9 de agosto: Regresa el sol a pleno, pero el frío se mantendrá implacable con 4° de mínima y 13° de máxima. El viento soplará a velocidades de 14 a 33 km/h.
- Lunes 10 de agosto: Se prevé el día con la temperatura base más baja de la semana: apenas 3° de mínima y una máxima de 11°, con vientos moderados de 11 a 25 km/h.
- Martes 11 de agosto: El cielo volverá a nublarse parcialmente, registrando valores entre los 5° y los 11°, y ráfagas que alcanzarán los 35 km/h.
El miércoles 12: una jornada dominada por el frío extremo
El momento más crítico de esta previa invernal se vivirá el miércoles 12 de agosto, donde la temperatura no logrará superar la barrera de los 10 grados en ningún momento del día y regresará la inestabilidad. Se espera un 60% de probabilidad de lluvias (1.4 mm) y temperaturas que oscilarán entre los 6° y los 9°, con vientos de 15 a 31 km/h.
El detalle horario para esta gélida jornada será el siguiente:
- De 03:00 a 09:00 horas: Se registrarán 8° estables bajo un cielo de parcialmente nuboso a cubierto. El viento del este (de 10 a 27 km/h) generará una sensación térmica de apenas 6°.
- De 12:00 a 15:00 horas: Con el cielo completamente cubierto y ráfagas del sureste (hasta 26 km/h), los termómetros marcarán entre 8° y 9°, pero la sensación térmica no superará los 7°.
- A partir de las 18:00 horas: Se activará una probabilidad de lluvia débil del 30% (0.3 mm) con temperaturas de 8° y ráfagas de hasta 28 km/h.
- Hacia la noche (21:00 a 00:00 horas): Las chances de precipitaciones débiles aumentarán al 40% (0.8 mm). La temperatura caerá a los 7° y el fuerte viento del sureste (hasta 31 km/h) desplomará la sensación térmica a los 5°, coronando así 24 horas ininterrumpidas de frío extremo.
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