Cuándo llega la previa gélida de la tormenta de Santa Rosa que traerá 24 horas seguidas con menos de 10 grados

Viernes 7 de agosto: El cielo estará mayormente despejado, pero la temperatura sufrirá una fuerte caída, registrando 4° de mínima y 13° de máxima , con vientos de 17 a 39 km/h.

El cielo estará mayormente despejado, pero la temperatura sufrirá una fuerte caída, registrando y , con vientos de 17 a 39 km/h. Sábado 8 de agosto: Con nubosidad variable, se espera una jornada de 13° de máxima y 7° de mínima , sostenida por ráfagas de entre 15 y 36 km/h.

Con nubosidad variable, se espera una jornada de y , sostenida por ráfagas de entre 15 y 36 km/h. Domingo 9 de agosto: Regresa el sol a pleno, pero el frío se mantendrá implacable con 4° de mínima y 13° de máxima . El viento soplará a velocidades de 14 a 33 km/h.

Regresa el sol a pleno, pero el frío se mantendrá implacable con y . El viento soplará a velocidades de 14 a 33 km/h. Lunes 10 de agosto: Se prevé el día con la temperatura base más baja de la semana: apenas 3° de mínima y una máxima de 11° , con vientos moderados de 11 a 25 km/h.

Se prevé el día con la temperatura base más baja de la semana: apenas y una máxima de , con vientos moderados de 11 a 25 km/h. Martes 11 de agosto: El cielo volverá a nublarse parcialmente, registrando valores entre los 5° y los 11°, y ráfagas que alcanzarán los 35 km/h.

El miércoles 12: una jornada dominada por el frío extremo

El momento más crítico de esta previa invernal se vivirá el miércoles 12 de agosto, donde la temperatura no logrará superar la barrera de los 10 grados en ningún momento del día y regresará la inestabilidad. Se espera un 60% de probabilidad de lluvias (1.4 mm) y temperaturas que oscilarán entre los 6° y los 9°, con vientos de 15 a 31 km/h.