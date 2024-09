El romántico viaje de Marina Calabró y Rolando Barbano por Brasil: ¿nuevamente juntos?

Antes de revelar de quiénes se trataba, describieron a la pareja como "tóxica y tumultuosa", y aseguraron que "por ahora no hay terceros en discordia". Después de una cantidad de datos, sacaron a la luz mediante fotos que la pareja era Marina Calabró y Rolando Barbano.

"Fueron en turista. Medio miserable el tema, pero el hotel es carísimo", dijo Yanina Latorre sobre el viaje de la intensa y errática pareja. "Uno de los mejores hoteles, más cool de Brasil", sumó Ángel. "Se fueron a Rio de Janeiro a culear", lanzó sin filtro el conductor.

Luego, Yanina contó que "la situación de check-in fue muy hermosa", empezó el relato. "Él cara de pelot..., mirando al piso, y ella sacó la tarjeta y pagó", agregó. Rápidamente, Latorre gritó "¡Querete un poco mujer! No es que él le dijo 'no, dejame a mí, yo te invito'. No puso nada", acotó.

"Lo único es que la chapa sin parar y la toquetea", señaló la angelita.

¿Cómo es la lujosa habitación de Marina Calabró y Rolando Barbano en The Londoner?

Según lo que contó Pepe Ochoa, Marina Calabró y Rolando Barbano harán un nuevo viaje del 29 de septiembre al 7 de octubre. Se hospedarán en la habitación llamada King Room, cuyo valor va desde £423.20, que sería poco más de $500.000.

londoer.jpg

londoner habitacion.jpg

the-londoner.jpg