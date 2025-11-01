El rumor que vincula a Nicki Nicole con un conocido youtuber tras su reciente ruptura

Mernuel

El rumor, lejos de ser nuevo, ya circulaba entre los fans más atentos: “Todo el mundo estaba especulando esto, porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día”, se leyó en el mensaje completo difundido por De Brito. La aparición de Nicki Nicole junto a Mernuel en la transmisión de Yanina Latorre despertó la curiosidad de los seguidores, y las imágenes de ambos saliendo juntos del boliche al amanecer terminaron por encender las especulaciones sobre un posible romance con el youtuber.