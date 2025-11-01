El rumor que vincula a Nicki Nicole con un conocido youtuber tras su reciente ruptura
Un mensaje viralizado por Ángel de Brito desató especulaciones sobre un posible romance entre la cantante y un nuevo hombre. Mientras tanto, Lamine Yamal rompió el silencio.
El mundo del espectáculo se vio sacudido por un mensaje que se viralizó al instante: “Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”. La declaración de Ángel de Brito, conductor de LAM, se replicó rápidamente en redes y chats de WhatsApp, sumando un nuevo episodio a la vida amorosa de Nicki Nicole, recién separada de Lamine Yamal.
Incluso se reveló el lugar del encuentro: “En Picheo, un boliche de Capital”, reforzando la versión de un acercamiento tras horas de música y luces.
El rumor, lejos de ser nuevo, ya circulaba entre los fans más atentos: “Todo el mundo estaba especulando esto, porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día”, se leyó en el mensaje completo difundido por De Brito. La aparición de Nicki Nicole junto a Mernuel en la transmisión de Yanina Latorre despertó la curiosidad de los seguidores, y las imágenes de ambos saliendo juntos del boliche al amanecer terminaron por encender las especulaciones sobre un posible romance con el youtuber.
Por su parte, Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, salió a poner claridad y cerrar el capítulo. Ante el periodista Javier de Hoyos, afirmó: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”. Para despejar dudas, agregó con contundencia: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, poniendo fin a un tema que mantenía en vilo a la prensa deportiva y de espectáculos.
Las causas de la ruptura, tras meses de gestos públicos y declaraciones afectuosas, despertaron múltiples teorías entre los fans. Algunos apuntaron al reciente viaje de Yamal a Milán, donde participó en una fiesta con amigos, como posible motivo de la distancia. Otros cuestionaron la versión oficial y hablaron de un distanciamiento gradual. Sin embargo, el jugador fue categórico: no hubo terceras personas involucradas.
