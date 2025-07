El saludo de los Rolling Stones a Mick Jagger por su cumpleaños: "Por más música y más movimientos"

"Happy Birthday Mick, there’s truly no other!! Here’s to more music, more moves, and more miles on the road", escribieron en su cuenta oficial de X (ex Twitter), junto a cuatro imágenes que retratan a Jagger desde sus años de juventud hasta la actualidad. La frase, que en castellano se traduce como "Feliz cumpleaños Mick, ¡realmente no hay otro igual! Por más música, más movimientos y más kilómetros en la ruta", fue celebrada por miles de seguidores alrededor del mundo.