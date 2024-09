El sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli: "Llega mi nuevo hijo"

tinelli nuevo hijo

Con una especial imagen en la que muestra un bebedero, un recipiente para comida y un moisés para perro, para recibir a "su nuevo heredero".

“Mañana llega mi nuevo hijo y acá está todo preparado”, escribió junto a la foto.

Milett Figueroa habló sobre su participación como jurado de El Cantando, con Intrusos, : “Cuando Marcelo me lo preguntó, yo lo pensé… para mí es un honor estar en el programa después de todo lo que he venido trabajando en mi país. Es un lugar que voy a disfrutar. Estoy nerviosa, pero no puedo vivir a base de nervios”.

La mediática peruana afirmó: “No voy a justificarme por estar donde estoy. Yo voy a disfrutar y aportar con mi conocimiento”.