El sugestivo mensaje de la cuñada de Juana Repetto tras la polémica por el casamiento

El punto que generó mayor ruido fue, precisamente, el énfasis que la joven puso en el valor de la familia como eje central y refugio emocional. Para muchos, el mensaje resultó contradictorio e incluso irónico, teniendo en cuenta que Juana Repetto no fue invitada a participar de uno de los momentos más significativos en la vida de su hermano. En redes, los comentarios no tardaron en aparecer y las interpretaciones se multiplicaron, alimentando aún más la polémica.

Por el momento, Bautista Lena eligió mantenerse al margen de la controversia y no realizó declaraciones públicas sobre el tema. El silencio del actor contrasta con la exposición del conflicto, que parece haber impactado de lleno en un núcleo familiar que, desde afuera, daba la sensación de atravesar una etapa de armonía y cercanía. Mientras tanto, la historia sigue sumando capítulos y deja abierta la expectativa sobre si habrá o no una reconciliación pública entre los protagonistas.