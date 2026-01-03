El sugestivo mensaje de la cuñada de Juana Repetto tras la polémica por el casamiento
Delfina Villagra compartió un posteo luego de su boda con Bautista Lena y reavivó la controversia familiar, dejando en evidencia que la actriz no fue parte del festejo.
La interna familiar que sorprendió a propios y extraños sumó un nuevo capítulo luego de que Juana Repetto revelara públicamente que no había sido invitada al casamiento de su hermano, Bautista Lena. La actriz no ocultó su malestar y volcó un sentido descargo en sus redes sociales al encontrarse con las imágenes del evento, lo que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. Sin embargo, lejos de apaciguarse, la situación escaló cuando Delfina Villagra, flamante esposa del actor y cuñada de Repetto, decidió compartir un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica.
Lo que más desconcertó al público es que, hasta hace poco, la relación entre los hermanos parecía atravesar uno de sus mejores momentos. En redes sociales se los veía compartiendo encuentros familiares, celebraciones y situaciones importantes, como el anuncio del sexo del bebé que espera Juana, lo que reforzaba la imagen de una familia unida. Qué ocurrió en el medio es, por ahora, una incógnita, aunque varios coinciden en que con el correr del tiempo podrían salir a la luz detalles que expliquen este distanciamiento inesperado.
En su publicación, Delfina Villagra escribió: “Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”. La frase no pasó desapercibida y rápidamente fue analizada por usuarios y seguidores de la historia, que la vincularon de manera directa con el conflicto familiar que ya había quedado expuesto días antes.
El punto que generó mayor ruido fue, precisamente, el énfasis que la joven puso en el valor de la familia como eje central y refugio emocional. Para muchos, el mensaje resultó contradictorio e incluso irónico, teniendo en cuenta que Juana Repetto no fue invitada a participar de uno de los momentos más significativos en la vida de su hermano. En redes, los comentarios no tardaron en aparecer y las interpretaciones se multiplicaron, alimentando aún más la polémica.
Por el momento, Bautista Lena eligió mantenerse al margen de la controversia y no realizó declaraciones públicas sobre el tema. El silencio del actor contrasta con la exposición del conflicto, que parece haber impactado de lleno en un núcleo familiar que, desde afuera, daba la sensación de atravesar una etapa de armonía y cercanía. Mientras tanto, la historia sigue sumando capítulos y deja abierta la expectativa sobre si habrá o no una reconciliación pública entre los protagonistas.
