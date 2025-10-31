El tenso cruce entre Yuyito González y uno de sus panelistas: "Increíble tu falta de profesionalismo"

Mientras conversaban sobre el nuevo restaurante de Rusherking, el comunicador lanzó una frase en medio de la columna de Rosina Beltrán: "Lo diferencial de esto es el precio, Yuyito...", lo que, aparentemente, no recibió un buen ida y vuelta de la conductora. Fue entonces cuando Bertero dijo: "No, no, no puedo... No quiere que yo me meta en el tema de ella... Te estoy queriendo aportar un dato y no me mirás, y no me dejás participar y me doy cuenta de que no puedo hablar. Yo me doy cuenta de las cosas, Yuyito".