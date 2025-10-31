El tenso cruce entre Yuyito González y uno de sus panelistas: "Increíble tu falta de profesionalismo"
La conductora mantuvo una fuerte discusión al aire con Lucas Bertero, mientras Rosina Beltrán relataba una noticia de espectáculos. Mirá el video acá.
Hace tiempo Yuyito González no era noticia en los diferentes medios, aunque hay que destacar que hace algún tiempo tuvo su reaparición en boca de todos por una supuesta reconciliación con Javier Milei que, finalmente, no fue tal. Lo cierto es que, desde su ruptura con el primer mandatario, la conductora de "Empezar el Día" (Ciudad Magazine) ha pasado bastante inadvertida en las novedades de espectáculos.
Sin embargo, su nombre volvió a sonar fuerte en las últimas horas por un tenso cruce que tuvo al aire de su programa, este viernes, con uno de sus panelistas: Lucas Bertero. El incómodo momento que nadie esperaba ocurrió cuando Bertero quiso aportar un dato y ella no le permitió participar, acusándolo luego de ser "desubicado" y de falta de "profesionalismo". Por su parte, el panelista la apuntó a ella por "falta de respeto".
Mientras conversaban sobre el nuevo restaurante de Rusherking, el comunicador lanzó una frase en medio de la columna de Rosina Beltrán: "Lo diferencial de esto es el precio, Yuyito...", lo que, aparentemente, no recibió un buen ida y vuelta de la conductora. Fue entonces cuando Bertero dijo: "No, no, no puedo... No quiere que yo me meta en el tema de ella... Te estoy queriendo aportar un dato y no me mirás, y no me dejás participar y me doy cuenta de que no puedo hablar. Yo me doy cuenta de las cosas, Yuyito".
Ante la mirada atónita de González y de Rosina, comenzó una batalla entre el panelista y la conductora: "Esto es increíble...", comenzó indicando Yuyito. "No, increíble es tu falta de respeto, que te estoy hablando, te quiero aportar un dato y...", dijo Bertero y fue interrumpido por la conductora que intentó callarlo.
Luego del momento, la exvedette estalló: "Lucas, ¿quéres hablar ahora o no? ¿Se te pasó ya? Tratemos de no ser desubicados, por lo menos frente a la gente que nos ve todos los días y que no se merece que vos vengas y tires un bombazo, desubicado, diciendo cosas que te las imaginás vos, que están en tu cabeza. Es increíble la falta de profesionalismo. Yo soy la conductora y estoy hablando con Rosi... vos te estás metiendo", lanzó Yuyito.
"Estuviste desubicadísimo y maleducadísimo. Es una desubicación total. Le pido perdón a la gente, porque no es mi estilo, no es mi onda, no funciono así en la vida. En 42 años de trabajo, he tenido un episodio de esta naturaleza", cerró, dando lugar a que el panelista cuente la noticia que trajo, aunque ya con un clima imposible en el aire.
