Tensión en el programa de Yuyito González: una panelista sufrió un robo y apuntó contra el equipo
Una integrante del ciclo de Ciudad Magazine denunció la desaparición de dinero en los camarines y las acusaciones habrían generado malestar en la producción.
El programa Empezar el Día, conducido por Yuyito González en Ciudad Magazine, se vio envuelto en un verdadero escándalo después de que una de sus panelistas denunciara haber sido víctima de un robo dentro del canal. El caso salió a la luz gracias a Pepe Ochoa, quien dio detalles en LAM (América TV) y reveló que la polémica amenaza con generar una fuerte fractura en el equipo.
Según relató el periodista, la panelista afectada habría notado la falta de 250.000 dólares que guardaba en su cartera, la cual había dejado en el camarín. Fuera de sí, ingresó al control del canal y lanzó duras acusaciones: “Son una gente de mierd*. Me faltan 250 dólares, alguien de acá los tiene y me los tiene que devolver”, habría gritado ante los presentes.
Con el correr de las horas, la tensión escaló cuando la mujer también apuntó contra técnicos y camarógrafos, asegurando: “Si no son los del control, son ustedes”. Aunque el dinero nunca apareció, la situación generó un clima de gran incomodidad dentro del staff.
Ochoa reveló además que no era la primera vez que algo similar ocurría con la misma persona, ya que en otra ocasión denunció la pérdida de su teléfono celular, que luego se comprobó había extraviado durante un viaje en Buquebús.
En LAM, el enigmático sobre la identidad de la panelista no duró demasiado. Tras varios indicios, el propio Ochoa confirmó que se trataba de Rosina Beltrán, ex participante de Gran Hermano (Telefe). Según versiones cercanas a la producción, la tensión entre ella y el resto del equipo sigue siendo alta, y muchos se habrían sentido ofendidos por las acusaciones.
Mientras tanto, Yuyito González intenta mantener la calma y evitar que el escándalo afecte el clima del programa. No obstante, el episodio dejó una marca evidente y habría provocado enojo puertas adentro, ya que las declaraciones de Beltrán pusieron en duda la integridad del equipo técnico y de la producción. Por ahora, el misterio sobre lo ocurrido sigue abierto, pero lo cierto es que Empezar el Día atraviesa uno de sus momentos más conflictivos desde su estreno.
