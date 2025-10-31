Tensión en el programa de Yuyito González: una panelista sufrió un robo y apuntó contra el equipo

Mientras tanto, Yuyito González intenta mantener la calma y evitar que el escándalo afecte el clima del programa. No obstante, el episodio dejó una marca evidente y habría provocado enojo puertas adentro, ya que las declaraciones de Beltrán pusieron en duda la integridad del equipo técnico y de la producción. Por ahora, el misterio sobre lo ocurrido sigue abierto, pero lo cierto es que Empezar el Día atraviesa uno de sus momentos más conflictivos desde su estreno.

Embed