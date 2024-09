El tierno encuentro de Sebastián Yatra con Caro Pardíaco: cantaron juntos y tomados de la mano

yatra caro pardiaco.mp4

Luego, la expareja de Tini Stoessel deleitó a todos los presentes con una de sus canciones, a lo que se le sumó Caro, tratando de sumarse como segunda voz. El artista enterneció a todos con su voz mientras los fans aguardaban fuera del estudio para poder saludarlo.

Embed - OLGA on Instagram: "Yatra nos regaló este temazo que hizo delirar a nuestra Caro." View this post on Instagram A post shared by OLGA (@olgaenvivo)

Finalmente, Caro y Yatra conectaron en la clásica canción que suele cantar la influencer y empresaria: "Y al final yo la cago y te digo una bobera como 'te amo'", entonaron juntos, mientras se tomaban de las manos.

Embed - OLGA on Instagram: "Era obvio que iba a haber match entre Caro y Yatra. MIRÁ LA NOTA COMPLETA EN EL CANAL DE YOUTUBE DE OLGA." View this post on Instagram A post shared by OLGA (@olgaenvivo)

Sebastián Yatra negó haberle sido infiel a Tini Stoessel

Sebastián Yatra habló sobre sus vínculos amorosos tras admitir que le cuesta mantener una relación por más de un año y reveló lo que muchos esperaban en cuanto a Tini Stoessel, con quien estuvo vinculado en 2019. "Cada historia la he vivido con el corazón", comentó en una entrevista en Vale 97.5.

En el podcast "A solas", Yatra había profundizado sobre sus sentimientos: "Quiero estar con esa persona porque lo deseo, pero a veces es difícil manejar la dualidad de querer libertad. Si estoy de viaje y salgo de fiesta, siento que alguien me va a coartar, y si quiero hacer algo, no siempre puedo".

Esto generó especulaciones sobre si le fue infiel a Tini, ya que ambos aseguraron haber terminado su relación en buenos términos, aunque algunos rumores indicaban lo contrario. “Dices una palabra que puede servir para un titular y la agarran. Cada historia la he vivido con el corazón”, reiteró en Vale 97.5.

Yatra Tini.jpg Sebastián Yatra / Tini Stoessel

“He cuidado a cada persona que ha formado parte de mi vida y espero seguir así. Si me grabaran todo el día, habría 10 titulares diarios. Nunca he sido infiel. Siempre encuentran algo para aferrarse, pero yo no me estreso con esas cosas”, concluyó Yatra.