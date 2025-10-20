El tierno mensaje de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su primer Día de la Madre

En los últimos días, ambos compartieron también imágenes de una escapada romántica, donde Oriana lució su incipiente pancita con un look casual de jeans, blazer y body blanco. La publicación fue ampliamente comentada por sus seguidores, que destacaron el estilo y la serenidad de la futura mamá.

La noticia del embarazo fue confirmada el pasado 30 de septiembre mediante un emotivo video publicado en redes sociales, donde la pareja mostró la ecografía y se los vio visiblemente emocionados. Desde entonces, las muestras de cariño hacia ellos no cesan, tanto de fanáticos como de colegas del mundo del espectáculo y el fútbol.