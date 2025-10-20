Robert De Niro destrozó a Donald Trump durante las protestas en Estados Unidos
El legendario actor fue parte de las protestas que se viven en Estados Unidos y aprovechó para asegurar que Trump es un extraterrestre.
Este fin de semana, el panorama político en Estados Unidos estuvo marcado por las manifestaciones masivas en diversas ciudades, organizadas por militantes opositores bajo el lema “No King” y dirigidas contra Donald Trump. En este contexto de protesta, varias figuras de Hollywood se manifestaron en contra del presidente republicano, destacándose el actor Robert De Niro.
El protagonista de Taxi Driver fue invitado a uno de los segmentos del noticiero de fin de semana de la cadena NBC, donde se cubrieron los actos multitudinarios contra el mandatario. Sus palabras fueron fulminantes. De Niro comenzó su intervención elogiando las palabras del gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó al presidente republicano como “un riesgo para la democracia”.
El actor no solo estuvo de acuerdo con la crítica, sino que la intensificó: “Me gusta lo que hizo Newsom porque lo criticó y combatió fuego con fuego, y eso es lo que hay que hacer. Y lo llamó especie invasora, que es lo que es. Es alguien que no entiende. Trump no entiende nada ni de humanidad ni de la gente. No tiene empatía”, lanzó.
A continuación, De Niro hizo una particular e impactante comparación acerca del jefe de Estado: “No sé qué es, pero es un extraterrestre. Quiere dañar a este país. Es algo profundamente psicológico en él. Quiere lastimar a la gente. Quiere lastimar a este país. No le importa”, fustigó.
Si bien el actor ha manifestado su oposición a las políticas de Trump en varias ocasiones, tanto durante su primer mandato como en la actualidad, es la primera vez que realiza una referencia tan dura hacia los votantes y seguidores del republicano.
El dos veces ganador del Oscar confesó su frustración con la base de apoyo del presidente: “Lo que más me entristece y lo que más me molesta de todo es que la gente lo sigue, le chupan las medias y lo admiran. No lo entiendo”, aseguró.
Las críticas de De Niro también alcanzaron al Gabinete de Trump y a políticos clave, como Marco Rubio. “Algunos de ellos, como (Marco) Rubio, no sé cómo pueden vivir consigo mismos después de lo que le permitieron y no hicieron nada”, cuestionó.
Además, el actor hizo referencia a la reunión que Trump mantuvo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hace unos meses: “Tendría que haber salido de la oficina cuando le hicieron lo que hicieron a Zelenski la primera vez. Rubio, está su cara, lo grabaron. Si hubiera tenido agallas, se habría ido”, cerró.
