Robert De Niro destrozó a Donald Trump durante las protestas en Estados Unidos

El dos veces ganador del Oscar confesó su frustración con la base de apoyo del presidente: “Lo que más me entristece y lo que más me molesta de todo es que la gente lo sigue, le chupan las medias y lo admiran. No lo entiendo”, aseguró.

Las críticas de De Niro también alcanzaron al Gabinete de Trump y a políticos clave, como Marco Rubio. “Algunos de ellos, como (Marco) Rubio, no sé cómo pueden vivir consigo mismos después de lo que le permitieron y no hicieron nada”, cuestionó.

Además, el actor hizo referencia a la reunión que Trump mantuvo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hace unos meses: “Tendría que haber salido de la oficina cuando le hicieron lo que hicieron a Zelenski la primera vez. Rubio, está su cara, lo grabaron. Si hubiera tenido agallas, se habría ido”, cerró.