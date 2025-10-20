L-Gante y una nueva polémica: fue acusado de robarse una moto policial

El intento de hurto que vivió L-Gante y la llegada de la Justicia

Lejos de detener sus acciones, L-Gante escaló la situación: “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros a bordo del vehículo de las fuerzas de seguridad.

Tras estos hechos, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones legales bajo la carátula de hurto en grado de tentativa.

A pesar de que el recital se había desarrollado sin mayores incidentes, los problemas con la Policía comenzaron inmediatamente después de su salida del predio.