L-Gante y una nueva polémica: fue acusado de robarse una moto policial
Tras un show en Roque Pérez, L-Gante habría abusado de los límites de velocidad con su auto y después cometió el delito de la moto.
L-Gante vuelve a enfrentar problemas con la Justicia cuando parecía que todo estaba tranquilo en su vida. El músico, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, fue acusado recientemente de conducir a alta velocidad y de sustraer una moto policial tras una presentación multitudinaria.
Los incidentes se produjeron al finalizar un show en Roque Pérez, al que asistieron más de 9000 personas para celebrar el 112º aniversario del tren de la localidad bonaerense.
La persecución que protagonizó L-Gante por exceso de velocidad
Al concluir el recital, el artista abordó su automóvil BMW. Sin embargo, la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro detectó que el vehículo circulaba a alta velocidad, lo que inmediatamente desencadenó un operativo policial para detenerlo y evitar accidentes.
El parte oficial destaca que Valenzuela “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la camioneta en la que se trasladaba el cantante de cumbia 420 se detuvo en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler.
Fue en ese punto donde Valenzuela descendió de su vehículo particular y procedió a subirse "a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”.
El intento de hurto que vivió L-Gante y la llegada de la Justicia
Lejos de detener sus acciones, L-Gante escaló la situación: “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros a bordo del vehículo de las fuerzas de seguridad.
Tras estos hechos, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones legales bajo la carátula de hurto en grado de tentativa.
A pesar de que el recital se había desarrollado sin mayores incidentes, los problemas con la Policía comenzaron inmediatamente después de su salida del predio.
