El tierno mensaje de Wanda Nara a su hija Francesca por su cumpleaños: "Sos lo mejor de mí"

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria publicó una imagen de la pequeña en un momento de intimidad, donde se la ve de espaldas colocando una de las once velas sobre su torta de cumpleaños. Esta postal sirvió de marco para que Wanda expresara sus sentimientos más profundos en una fecha tan significativa. "Felices 11. Amor de vida solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo", manifestó la mediática.