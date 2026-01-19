El tierno mensaje de Wanda Nara a su hija Francesca por su cumpleaños: "Sos lo mejor de mí"
La primera hija que la conductora tuvo con Mauro Icardi celebra sus 11 años y, por eso, le dedicó un tierno posteo. Los detalles.
En una jornada marcada por la emoción familiar, Wanda Nara utilizó sus plataformas digitales para homenajear a su hija Francesca, quien este 19 de enero alcanzó sus 11 años de vida. La conductora de MasterChef Celebrity, ciclo emitido por la pantalla de Telefe, optó por compartir con su vasta comunidad de seguidores un mensaje cargado de sensibilidad, reafirmando el estrecho vínculo que mantiene con la mayor de sus hijas mujeres.
A través de su cuenta de Instagram, la empresaria publicó una imagen de la pequeña en un momento de intimidad, donde se la ve de espaldas colocando una de las once velas sobre su torta de cumpleaños. Esta postal sirvió de marco para que Wanda expresara sus sentimientos más profundos en una fecha tan significativa. "Felices 11. Amor de vida solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo", manifestó la mediática.
La dedicatoria no se limitó a un saludo formal, sino que subrayó la promesa de acompañamiento constante que Wanda suele manifestar hacia sus herederos. En el mismo posteo, añadió con afecto: "Siempre juntitas te amo con todo mi ser. Siempre voy a estar para cumplir tus sueños. Tu mami". Estas palabras refuerzan la imagen de unidad que la conductora busca proyectar en esta nueva etapa de su vida, donde parece haber priorizado el bienestar de su entorno directo y sus proyectos laborales por sobre las confrontaciones mediáticas.
Aunque este primer acercamiento al festejo fue de carácter privado y puertas adentro, trascendió que la organización de una celebración de mayor magnitud ya está en marcha. Se espera que Francesca pueda compartir con sus amigas un evento diseñado al detalle por su madre, quien suele destacarse por no dejar ningún elemento librado al azar en este tipo de agasajos. Por otro lado, llamó la atención que, hasta el momento, Mauro Icardi no ha realizado manifestaciones públicas respecto al aniversario de su hija.
No es la primera vez que la conductora se vuelca a las redes para resaltar la conexión especial que tiene con Francesca. El año pasado, recordando el nacimiento de la niña en Milán, ya había utilizado términos muy similares que hoy resuenan con fuerza. "Mi mejor amiga, mi alma gemela, mi mini yo", escribió en 2025, agregando en aquella oportunidad: "Por vos doy mi vida y dedicaré cada día para verte feliz".
Este presente de Wanda Nara la encuentra en un equilibrio entre su rol como figura central de la televisión argentina y su vida hogareña. Horas antes de este especial saludo, la empresaria también se mostró junto a su hijo mayor, Valentino López, demostrando que su foco actual está puesto en la crianza y el disfrute con sus hijos, dejando atrás las etapas de mayores rispideces con su exmarido.
