Kennys Palacios se desmayó en vivo en un programa de streaming: qué le pasó

Kennys Palacios habló de Wanda Nara y su pareja

Esta semana, Kennys Palacios salió en TV asegurando que la empresaria ya no está en pareja con Martín Migueles, a pesar de las fotos e ambos que circularon en los últimos días.

A través de Puro Show, el ciclo de espectáculos de El Trece, en medio de versiones y rumores, el mediático rompió el silencio y reveló cómo se encuentra Wanda tras la ruptura.

Cuando le preguntaron por el estado anímico de su amiga, Palacios respondió: “Ella está bien, la verdad que bien, muy tranquila. No sé qué dicen ahí, viste que están las voceras, Pochi y Angie, que ellas saben todo. Por lo poco que veo está muy bien, está tranquila”.

“Yo como siempre digo, trato de no preguntar ni nada. Si me quieren contar, me cuentan. Si no, veo lo poco que sé. Ella me contó en su momento y después me enteré”, argumentó Kennys.