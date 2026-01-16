Kennys Palacios se desmayó en vivo en un programa de streaming: qué le pasó
El amigo íntimo y estilista de Wanda Nara se encontraba en una charla con Mariano de la Canal cuando se descompensó. Algunos usuarios no le creyeron.
El peluquero Kennys Palacios, conocido por ser uno de los amigos mediáticos más conocidos de Wanda Nara, protagonizó un confuso episodio al desmayarse en vivo durante una entrevista con Mariano de la Canal.
El popular estilista se encontraba en un programa de streaming con "el Fan de Wanda", cuando dijo sentirse mal, hasta que terminó descompensándose.
"Chicos, se está desmayando. Chicos, agua. Traigan algo para tomar, se siente mal. Un café, que se siente mal... ¡se desmayó!", expresó De la Canal, mientras las cámaras enfocaron el momento en que Kennys supuestamente se desmorona.
El periodista Leo Arias subió el fragmento a las redes sociales, donde algunos usuarios desconfiaron de que el desmayo haya sido verídico. "Me bajó la presión", sostuvo luego el estilista.
"Ni en la novela de Barbie Vélez y Jujuy se vio algo así", "Estudió con Estevanez" y "Todo acting", fueron algunos de los mensajes, en tono de burla, tras viralizarse el segmento.
Kennys Palacios habló de Wanda Nara y su pareja
Esta semana, Kennys Palacios salió en TV asegurando que la empresaria ya no está en pareja con Martín Migueles, a pesar de las fotos e ambos que circularon en los últimos días.
A través de Puro Show, el ciclo de espectáculos de El Trece, en medio de versiones y rumores, el mediático rompió el silencio y reveló cómo se encuentra Wanda tras la ruptura.
Cuando le preguntaron por el estado anímico de su amiga, Palacios respondió: “Ella está bien, la verdad que bien, muy tranquila. No sé qué dicen ahí, viste que están las voceras, Pochi y Angie, que ellas saben todo. Por lo poco que veo está muy bien, está tranquila”.
“Yo como siempre digo, trato de no preguntar ni nada. Si me quieren contar, me cuentan. Si no, veo lo poco que sé. Ella me contó en su momento y después me enteré”, argumentó Kennys.
