A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y cómo sigue el repechaje
Por Por el Mundo, el reality culinario que conduce Wanda Nara tiene una nueva modificación horaria para la gala de este domingo.
Pese a las buenas cifras de audiencia, Telefe continúa introduciendo cambios en su programación, modificando días de las galas y horarios de MasterChef Celebrity, lo que por momentos desorienta a los fans incluso en el marco del repechaje que se lleva a cabo.
El programa culinario conducido por Wanda Nara viene de semanas particulares, debido a las fiestas, con muchos cambios. Y hasta recientemente incorporó programas especiales los sábados, generando una alegría para los fans.
Sin embargo, el sábado es sin competencia, por lo que este domingo vuelvan a encenderse las hornallas para una nueva gala que se espera cargada de tensiones, con los aspirantes a regresar al certamen dejando todo para intentar sumarse al juego.
De esta manera, Sofi Martínez, Emilia Attias, Walas, Julia Calvo, Ariel Puchetta, Rusherking y Esther Goris siguen en carrera para intentar quedarse con un lugar fijo en MasterChef Celebrity. De momento, fueron eliminados Evelyn Botto, Esteban Mirol y Luis Ventura.
En este marco, la tensión vuelve a apoderarse de la escena este domingo por la pantalla de Telefe en un horario diferente al habitual: arranca a las 22.15 horas, es decir, 15 minutos más tarde de lo frecuente.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes continúan en carrera en el repechaje de MasterChef Celebrity
Con Luis Ventura, Esteban Mirol y Evelyn Botto eliminados, los cocineros que quedan en carrera son:
- Sofi Martínez
- Emilia Attias
- Walas
- Julia Calvo
- Ariel Puchetta
- Rusherking
- Esther Goris
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario