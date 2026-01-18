A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y cómo sigue el repechaje

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Quiénes continúan en carrera en el repechaje de MasterChef Celebrity

Con Luis Ventura, Esteban Mirol y Evelyn Botto eliminados, los cocineros que quedan en carrera son:

Sofi Martínez

Emilia Attias

Walas

Julia Calvo

Ariel Puchetta

Rusherking

Esther Goris