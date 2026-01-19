Martín Demichelis, envuelto en un nuevo escándalo con su pareja: qué pasó ahora
Luego de su separación de Evangelina Anderson el ex deportista no para de meterse en escándalos con su pareja actual. Los detalles.
Habituado a un estilo de vida marcado por la reserva, Martín Demichelis atraviesa actualmente uno de sus momentos mediáticos más complejos. El exentrenador de River Plate se ha convertido en el protagonista de una serie de polémicas encadenadas que abarcan desde cuestionamientos sobre su desempeño como padre hasta rumores de haber sido el detonante de una ruptura ajena.
Uno de los puntos más delicados que ha trascendido recientemente tiene que ver con la dinámica familiar tras su separación de Evangelina Anderson. Según diversas filtraciones, la participación del exfutbolista en la crianza y custodia compartida de sus tres hijos sería mucho menor a la esperada. La información que circula sugiere que su rol se limitaría a encuentros de apenas un par de horas, lo que ha generado una ola de críticas sobre su compromiso en la vida diaria de los menores, alejándose de la imagen de padre presente que solía proyectar.
A este escenario se suma un episodio de gran dramatismo ocurrido en las playas de Punta del Este. Los hijos de la expareja vivieron una situación de riesgo extremo mientras se encontraban en el mar y tuvieron serias dificultades para regresar a la costa por sus propios medios. El incidente no terminó en tragedia gracias a la intervención urgente de guardavidas que estaban en la zona por casualidad, un hecho que puso nuevamente el foco sobre el nivel de supervisión que los pequeños reciben durante sus vacaciones.
Sin embargo, el frente más explosivo para Demichelis se abrió en el ámbito sentimental. En el programa Infama, se revelaron datos que pondrían en duda la transparencia del inicio de su relación con su nueva pareja, Micaela Benítez. El periodista Oliver Quiroz fue el encargado de exponer las inconsistencias en la cronología del noviazgo, señalando que los tiempos entre el fin de la relación anterior de Benítez y su vínculo con el técnico no coinciden de forma clara.
De acuerdo con la información brindada en el ciclo que conduce Marcela Tauro por la pantalla de América TV, el exnovio de Micaela Benítez se habría enterado del romance con Demichelis a través de las imágenes publicadas en los medios, lo que despertó un profundo malestar. "La ex pareja de Micaela estaría furioso porque se enteró por esas imágenes que ellos están teniendo una relación", sentenció Quiroz durante la emisión.
La controversia radica en la supuesta justificación que la joven le habría dado a su antigua pareja antes de viajar a Uruguay. Según el panelista, el punto de quiebre es que "ella le dijo que se iba a Punta del Este, no que terminaban la relación”, lo que derivó en la conclusión de que “se pisan las fechas". El periodista también intentó obtener la versión del hombre presuntamente engañado, quien optó por una respuesta cauta pero que no desmiente el conflicto: “No me gusta meterme en polémica ni en chusmeríos". Esta falta de desmentida refuerza la teoría de que Demichelis podría haber sido el tercero en discordia en esta historia que sigue sumando capítulos escandalosos.
