Martín Demichelis, envuelto en un nuevo escándalo con su pareja: qué pasó ahora

La controversia radica en la supuesta justificación que la joven le habría dado a su antigua pareja antes de viajar a Uruguay. Según el panelista, el punto de quiebre es que "ella le dijo que se iba a Punta del Este, no que terminaban la relación”, lo que derivó en la conclusión de que “se pisan las fechas". El periodista también intentó obtener la versión del hombre presuntamente engañado, quien optó por una respuesta cauta pero que no desmiente el conflicto: “No me gusta meterme en polémica ni en chusmeríos". Esta falta de desmentida refuerza la teoría de que Demichelis podría haber sido el tercero en discordia en esta historia que sigue sumando capítulos escandalosos.

Embed