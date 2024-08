Sigue el escándalo en El Trece: Sandra Borghi no condujo el noticiero y estalló en furia

"Hoy, cerca del horario del mediodía cuando le tocaba conducir el noticiero, Sandra Borghi entró y la llamaron los directivos", siguió Yanina.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1828598133627949144&partner=&hide_thread=false Sandra Borghi NO VOLVIÓ AL AIRE después del ESCÁNDALO del REMIS-GATE



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/82Pxiqmxq9 — América TV (@AmericaTV) August 28, 2024

"Se armó una reunión larga y complicada, no salió al aire, hubo llantos y gritos. Le dijeron que tenía que bajar un poco el perfil, que no le gustaba al canal que posteara este tipo de cosas, haciendo cargo al canal de que nadie la salió a defender", afirmó Latorre.

Finalizó diciendo: "Además le dijeron que con la cara así no podía volver al noticiero. Y le dijeron que si tuvo una semana de vacaciones, por qué esperó al día anterior para sacarse el quiste".

Qué le pasó a Sandra Borghi

Sandra Borghi contó que fue sometida a una intervención quirúrgica en los últimos días y compartió un posteo en la red explicando cómo se encuentra.

"Resumen de este julio y agosto... Fueron días muy intensos. Tan intensos como dolorosos (no les voy a mentir) Y mi cuerpo me pasó factura... con un quiste en la frente que me tuvieron que sacar", arrancó escribiendo la periodista en la publicación a través de Instagram.

"Pero como dice la canción que elegí en este posteo, me quedo con mi gente luminosa, que me ayudó a entender que en la vida aunque uno haga todo bien o intente hacerlo, no siempre salen como planificamos. Me quedo con el amor de la gente que me conoce, que me ayudó, que me apoya y que cree en mí, con esos que saben quién soy y por qué camino voy en la vida", siguió.

Embed - Sandra Borghi on Instagram: "Resumen de este julio y agosto… Fueron días muy intensos Tan intensos como dolorosos (no les voy a mentir) Y mi cuerpo me pasó factura… con un quiste en la frente que me tuvieron que sacar. Pero como dice la canción que elegí en este posteo, me quedo con mi gente luminosa, que me ayudó a entender que en la vida aunque uno haga todo bien o intente hacerlo no siempre salen como planificamos. Me quedo con el amor de la gente que me conoce, que me ayudó, que me apoya y que cree en mí, con esos que saben quién soy y por qué camino voy en la vida. Me cuesta entender la maldad y la mentira, me costó mucho tener que explicar mil veces cosas que no hice, pero como dice la canción me quedo con esos que me pusieron mil mensajes y que me abrazaron fuerte. Mañana vuelvo al noti. Probablemente con una curita en la frente y otra en el corazón ♥. Pero vuelvo un poquito más sabia de la lección aprendida GRACIAS A TODO LOS QUE ME PUSIERON ESE MENSAJE QUE ME AYUDO TANTO!" View this post on Instagram A post shared by Sandra Borghi (@sandraborghiok)

"Me cuesta entender la maldad y la mentira, me costó mucho tener que explicar mil veces cosas que no hice. Pero como dice la canción, me quedo con esos que me pusieron mil mensajes y que me abrazaron fuerte", sumó Sandra Borghi en referencia al escándalo en el que quedó involucrada, primero por los rumores sobre su relación con Fabiola Yañez y luego por el revuelo con la mujer del heredero de Clarín.

"Mañana vuelvo al noti. Probablemente con una curita en la frente y otra en el corazón Pero vuelvo un poquito más sabia de la lección aprendida", concluyó,