El video viral de los familiares de Lyle y Erik Menéndez pidiendo por su liberación

No obstante, más allá de las particularidades del caso, los espectadores lograron tener empatía por quienes habían sufrido en manos de sus desalmados padres, quienes no solamente los violentaron físicamente, sino también emocional y psicológicamente, diciéndoles que no los amaban y que hubiese sido mejor no traerlos al mundo.

Tanta es la popularidad que alcanzó esta historia que, ahora, las redes sociales están plagadas de videos sobre lo sucedido, especialmente, TikTok, donde se viralizó un video de los familiares de los jóvenes de Los Ángeles, pidiendo por su liberación. Esto es porque el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, solicitó la revisión de la pena para los hermanos que se volvieron famosos en los años '90.

En este sentido, el video de los familiares cuenta con la palabra de la hermana y el sobrino de Kitty Menéndez, y la de la sobrina de José Menéndez. "Lyle y Erik continuarían siendo victimizados, serían víctimas de un sistema que no los escucharía. Ahora, aquí estamos, ambos lados de la familia unidos", comenzó indicando una de ellos.

En total, 20 miembros de las familias de Kitty y José Menéndez se presentaron ante los medios y la Justicia para instar a que se presente una nueva sentencia en favor de Lyle y Erik: "En lugar de ser vistos como víctimas, fueron agraviados", acotó el sobrino de Kitty.

"Quedó claro que sus acciones, aunque trágicas, eran la respuesta desesperada de dos chicos tratando de sobrevivir a la crueldad indescriptible de su padre", sumó la cuñada de José Menéndez.

Erik y Lyle permanecieron en prisión durante 35 años. Aunque el asesinato de sus padres en su mansión de Los Ángeles ocurrió hace más de tres décadas, el caso de los Menéndez cobro nueva fuerza y protagonismo en la opinión pública tras el estreno de la serie y su documental, que detallan los abusos cometidos por sus padres. Ahora, están a la espera de lo que puede ser un milagro para ambos: la revisión de la condena y su posible liberación.