Eliminación en Gran Hermano EN VIVO: placa planta, salvados y quién deja la casa, minuto a minuto
El reality de Telefe que conduce Santiago del Moro tuvo su segunda gala de nominación, con algunas novedades, y este lunes se define la eliminación.

EN VIVO

La casa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo una noche de definiciones estratégicas el pasado miércoles 4 de marzo, y tras conformarse la primera "Placa Planta" de la edición, el jueves se terminaron de definir los nominados que irán a la gala de eliminación de este lunes, cuando se definirá la nueva salida de la edición.

Con la partida de Gabriel Lucero (el primer eliminado de la edición) todavía fresca en la memoria de los participantes, llegó la segunda gala de nominación, que este año introdujo un giro polémico destinado a sacudir la convivencia: la "Placa Planta", para "castigar" a aquellos que no juegan.

Minuto a minuto de Gran Hermano Generación Dorada

Live Blog Post

Quién se va de Gran Hermano según el boca de urna de Pabloschi

Según trascendió en las últimas horas, el usuario de X conocido como Pabloschi, que en otras ediciones anticipó tendencias de votación, también compartió su tradicional “boca de urna” con datos sobre quién podría convertirse en el primer eliminado de la temporada. Sin embargo, el resultado final se conocerá recién durante la gala, cuando el voto del público defina quién será el primer participante en dejar la casa.

"Sigue el Tomy puntero", escribió en su cuenta, revelando quién sería el elegido para abandonar la casa esta noche. Como era de esperarse, los seguidores del programa no dudaron en dejar todo tipo de comentarios al respecto.

Live Blog Post

A qué hora y cómo ver en vivo la gala de eliminación

La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Live Blog Post

Así quedó la "Placa Planta" final

Los nominados:

  • Eduardo
  • Cinzia
  • Tomy
  • Martín
  • Nazareno
  • Titi
  • Zunino
image

Live Blog Post

Yipio vuelve a la casa: es la segunda salvada de la "Placa Planta"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029743342301413856&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Juanicar, el primer salvado en salir de la "Placa Planta"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029737138531537224&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Placa de nominados "planta"

image
Live Blog Post

Voto de Ema

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029378306823340277&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Voto de Lola

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029378029152076276&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Voto de Carmiña

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029377144858505329&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Voto de Juanicar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029377118249828702&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Voto planta de Manu

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029376668175904797&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Yanina Zilli votó en su cumpleaños

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029371624969961893&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El letal voto de Pincoya

image

Live Blog Post

El voto planta de Brian Sarmiento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029370839062192515&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

A quién votó Andrea del Boca en el primer voto planta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029370610598469870&partner=&hide_thread=false

La producción ha decidido tomar cartas en el asunto para evitar que los jugadores se mantengan en una zona de confort. Esta semana debuta formalmente la "Placa Planta", una herramienta diseñada para castigar a aquellos participantes que no proponen juego, no generan alianzas visibles o simplemente pasan desapercibidos en la convivencia.

A diferencia de la nominación tradicional, donde los votos de los compañeros deciden quién corre riesgo, la "Placa Planta" podría señalar directamente a quienes la producción o el público consideren que están teniendo un rol pasivo, obligándolos a someterse al voto popular.

image

Tras la sorpresiva partida de Gabriel Lucero el lunes pasado, el clima dentro de la casa es de absoluta desconfianza. El regreso de Daniela De Lucía y el ingreso de Carlota han alterado el orden de las habitaciones, y los jugadores originales temen que la nueva mecánica de la "Placa Planta" los deje expuestos si no logran destacar en las próximas horas.

Con la conducción de Santiago del Moro, la gala de este miércoles promete revelar quiénes son los primeros señalados por esta nueva regla y cómo reaccionarán los participantes al saber que "no jugar" ahora tiene un costo muy alto.

Minuto a minuto de la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Live Blog Post

A quién le anuló los votos el líder de Gran Hermano

Otro de los beneficios que tuvo el líder fue el de dejar sin la posibilidad de nominar a otro de sus compañeros. Si bien no dio claros motivos, Franco decidió que Eduardo no participe de la gala de este miércoles.

Live Blog Post

A quién mandó a placa el líder de Gran Hermano

En su primer liderazgo, Franco decidió fulminar a Juanicar, ya que considera que no está jugando y merece estar en la placa de esta semana para que la gente defina su continuidad en la casa.

Live Blog Post

Quién es el líder de la semana en Gran Hermano

Por ser la primera prueba del líder, en esta oportunidad el beneficiado se eligió al azar. Los participantes tuvieron que pinchar globos, que adentro contenían nombres y el que salía, quedaba fuera de juego.

Al llegar al final, quedaron Brian Sarmiento y Franco Poggio, la que definió fue Lolo Poggio, que al pinchar su globo obtuvo un papel con el nombre del ex futbolista.

De esta manera, el novio de Lizardo Ponce obtuvo el liderazgo, los beneficios y será el encargado de modificar la gala de nominación de este miércoles, que será más que picante, ya que lo jugadores deberán enfrentar la placa planta, lo que hará que el juego sume un condimento picante durante la segunda semana de aislamiento.

Live Blog Post

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Embed

