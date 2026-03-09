Eliminación en Gran Hermano EN VIVO: placa planta, salvados y quién deja la casa, minuto a minuto

Live Blog Post

Quién se va de Gran Hermano según el boca de urna de Pabloschi

Según trascendió en las últimas horas, el usuario de X conocido como Pabloschi, que en otras ediciones anticipó tendencias de votación, también compartió su tradicional “boca de urna” con datos sobre quién podría convertirse en el primer eliminado de la temporada. Sin embargo, el resultado final se conocerá recién durante la gala, cuando el voto del público defina quién será el primer participante en dejar la casa.

"Sigue el Tomy puntero", escribió en su cuenta, revelando quién sería el elegido para abandonar la casa esta noche. Como era de esperarse, los seguidores del programa no dudaron en dejar todo tipo de comentarios al respecto.

