Anto Pane dio su versión sobre por qué no pudo entrar a Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió
La influencer publicó un video en el que asegura que no puede ingresar al reality porque el conductor no lo permite.
En las últimas horas, Anto Pane volvió a generar revuelo en redes sociales luego de publicar un video en el que dispara duras acusaciones contra Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.
En el clip, que rápidamente comenzó a circular entre usuarios y fanáticos del reality, Pane sostiene que desde hace tiempo intenta formar parte del programa, pero que siempre termina quedando afuera por una decisión que, según afirma, estaría vinculada al presentador.
En su relato, la influencer asegura que distintos productores del ciclo, tanto de la actual edición como de temporadas anteriores, le habrían comentado que su nombre aparece con frecuencia en las listas de posibles participantes, pero que finalmente es descartada.
"¿Saben la cantidad de productores y productoras que me han dicho en ediciones anteriores y en esta que yo no podía estar porque Santiago no quería que yo esté? ¿Por qué hago OF? Por Dios. A ver mi amor, ¿cómo te lo explico? No solo vi notas de él subestimando el trabajo de OF, diciendo que vendemos nuestro cuerpo, cuando no es así", comenzó diciendo.
Y, siguió: "No solo no vendemos nuestro cuerpo sino que es un trabajo totalmente digno. Yo me encargo 12 horas por día de trabajar, mantengo a mis hermanas, a mi familia, a mi casa, a mis gatos, a fundaciones, a más de 15 fundaciones, a chicos con cáncer, mantengo a millones, no quiero decir millones, pero mantengo un montón de gente gracias a OF. Y no es solo nopor, yo vendo amistad, compañía, yo creo un vínculo".
"Es solo para fans, es gente que paga una suscripción para ver cómo yo hablo, cómo hablo de política, cómo hablo de cómo estoy, cómo lloro, cómo estoy, cómo están mis sentimientos. No es solo mostrar las... No mi amor, la gente me quiere ver porque es fan mía, pedazo de idiota. ¿Te quedó claro o no? No es vender el cuerpo, porque yo nunca vendí el cuerpo y a mí no me vas a faltar el respeto", lanzó furiosa.
Lejos de terminar ahí, Anto Pane siguió atacando a Del Moro: "Y encima me dejaste sin trabajo, más de ocho años me bajaste de Gran Hermano. ¿Sabés qué? solo arruinaste el formato, porque Gran Hermano era el que estaba Peluffo, Tartúfoli, eso era Gran Hermano. Papá, no el tuyo, que elegís a todos los participantes vos, papito, los elegís vos, ridículo".
"Te creés con tu ego, porque si alguien que chupó la correcta sos vos, no sé a quién, pero ¿por qué te eligen? Porque sos el peor conductor que vi en mi vida. No solo eso, sino que elegís a los participantes, ponés a cualquier persona, los mandás al confesionario a decir qué hacen, perdiste absolutamente la esencia de lo que es GH, por eso tenés cinco puntos de rating, ridículo", expuso muy molesta ante sus seguidores.
La respuesta de Santiago del Moro a las fuertes acusaciones de Anto Pane
El clip se volvió viral en cuestión de minutos y Santiago del Moro no dudó en responder a las fuertes palabras que recibió por parte de la influencer.
"Jajj!!! Nunca nadie de casting nos mostró algo de ella en ninguna reunión! No faltará oportunidad!Buena vida igual!", escribió en un comentario que hizo desde su cuenta de X, ex Twitter, desatando diferentes opiniones por parte de los seguidores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario