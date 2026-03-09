Anto Pane dio su versión sobre por qué no pudo entrar a Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió

"Es solo para fans, es gente que paga una suscripción para ver cómo yo hablo, cómo hablo de política, cómo hablo de cómo estoy, cómo lloro, cómo estoy, cómo están mis sentimientos. No es solo mostrar las... No mi amor, la gente me quiere ver porque es fan mía, pedazo de idiota. ¿Te quedó claro o no? No es vender el cuerpo, porque yo nunca vendí el cuerpo y a mí no me vas a faltar el respeto", lanzó furiosa.

Lejos de terminar ahí, Anto Pane siguió atacando a Del Moro: "Y encima me dejaste sin trabajo, más de ocho años me bajaste de Gran Hermano. ¿Sabés qué? solo arruinaste el formato, porque Gran Hermano era el que estaba Peluffo, Tartúfoli, eso era Gran Hermano. Papá, no el tuyo, que elegís a todos los participantes vos, papito, los elegís vos, ridículo".

"Te creés con tu ego, porque si alguien que chupó la correcta sos vos, no sé a quién, pero ¿por qué te eligen? Porque sos el peor conductor que vi en mi vida. No solo eso, sino que elegís a los participantes, ponés a cualquier persona, los mandás al confesionario a decir qué hacen, perdiste absolutamente la esencia de lo que es GH, por eso tenés cinco puntos de rating, ridículo", expuso muy molesta ante sus seguidores.

La respuesta de Santiago del Moro a las fuertes acusaciones de Anto Pane

El clip se volvió viral en cuestión de minutos y Santiago del Moro no dudó en responder a las fuertes palabras que recibió por parte de la influencer.

"Jajj!!! Nunca nadie de casting nos mostró algo de ella en ninguna reunión! No faltará oportunidad!Buena vida igual!", escribió en un comentario que hizo desde su cuenta de X, ex Twitter, desatando diferentes opiniones por parte de los seguidores.