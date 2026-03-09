Gran Hermano y el “morrongate”: Danelik compró casi 40 kilos y desató el caos en la casa
Un error de cálculo terminó llenando la casa de morrones y recordó a un histórico episodio del reality.
La segunda compra semanal en Gran Hermano Generación Dorada dejó un momento tan insólito como divertido. La encargada de hacer el pedido, Danelik Galazán, cometió un error al calcular las cantidades y terminó adquiriendo una enorme cantidad de morrones que sorprendió a todos cuando llegaron los changuitos al almacén de la casa.
El desconcierto se hizo evidente apenas los participantes comenzaron a revisar las bolsas. Uno de los carros estaba prácticamente lleno de morrones rojos y amarillos, lo que generó comentarios y bromas entre los jugadores. Incluso Manuel Ibero, quien había sido el responsable de la compra anterior, lanzó en voz alta que Danelik “lo había hecho perfecto”. Sin embargo, por lo bajo, y al igual que varios de sus compañeros, no dejaba de enumerar los errores que había detectado en el pedido.
Ante las dudas del resto de la casa, la tucumana intentó explicar qué había pasado. “Yo anoté mucho. Pasa que me pasé con las cantidades, pifié en las cantidades", reconoció Danelik al analizar su desempeño frente al listado de compras.
El problema surgió a partir de una confusión entre unidades y cantidades por bolsa. Según explicó la propia participante, ella había solicitado 20 unidades de morrón. Lo que no tuvo en cuenta fue que cada “unidad” correspondía a una bolsa que contenía cinco morrones. Como resultado, terminaron llegando alrededor de 100 morrones rojos y 100 morrones amarillos, lo que equivale a casi 40 kilos del mismo vegetal.
La situación desató un divertido debate dentro de la casa, mientras los jugadores intentaban encontrar formas de utilizar semejante cantidad de morrones en las comidas de los próximos días.
El episodio recordó inmediatamente a un momento histórico del reality. En Gran Hermano 2011, el participante Martín Pepa protagonizó uno de los errores más recordados cuando, durante la compra semanal realizada desde el confesionario, pidió nada menos que 15 kilos de lechuga.
En aquella ocasión, Pepa respondió con total seguridad cuando Gran Hermano le consultó cuánta lechuga quería, sin imaginar la montaña de verduras que terminaría llegando a la casa.
Curiosamente, quien presenció ese episodio en su momento fue Solange Abraham, participante de aquella edición que hoy forma parte de la casa de la Generación Dorada. Al ver la cantidad de morrones que trajo la compra de Danelik, muchos especularon con que probablemente haya tenido un verdadero “flashback” de aquel inolvidable momento del reality.
