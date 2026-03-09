Gran Hermano y el “morrongate”: Danelik compró casi 40 kilos y desató el caos en la casa

El episodio recordó inmediatamente a un momento histórico del reality. En Gran Hermano 2011, el participante Martín Pepa protagonizó uno de los errores más recordados cuando, durante la compra semanal realizada desde el confesionario, pidió nada menos que 15 kilos de lechuga.

En aquella ocasión, Pepa respondió con total seguridad cuando Gran Hermano le consultó cuánta lechuga quería, sin imaginar la montaña de verduras que terminaría llegando a la casa.

Curiosamente, quien presenció ese episodio en su momento fue Solange Abraham, participante de aquella edición que hoy forma parte de la casa de la Generación Dorada. Al ver la cantidad de morrones que trajo la compra de Danelik, muchos especularon con que probablemente haya tenido un verdadero “flashback” de aquel inolvidable momento del reality.