Emanero agotó el Movistar Arena y llevó “Todo Por Un Beso” a lo más alto
El artista firmó su quinto sold out en el recinto con un show cargado de emoción, invitados de lujo y una puesta que confirmó su gran presente.
Emanero volvió a demostrar que atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera al colgar, una vez más, el cartel de entradas agotadas en el Movistar Arena. Con este quinto sold out en el venue, el artista reafirmó su crecimiento sostenido y su conexión cada vez más sólida con el público.
La noche estuvo marcada por la presentación en vivo de Todo Por Un Beso, su nuevo material conceptual, que funcionó como hilo conductor de un show pensado en clave narrativa. A lo largo del recital, Emanero combinó sus canciones más recientes con aquellos hits que lo acompañaron en su camino, logrando un equilibrio entre pasado y presente.
La puesta en escena acompañó ese recorrido emocional con cambios de clima constantes: momentos íntimos, casi confesionales, dieron paso a segmentos de alta energía, donde el público se convirtió en protagonista. Cada bloque del show pareció contar una parte distinta de la historia.
Uno de los puntos más altos de la noche llegó con la aparición de invitados especiales, que aportaron diversidad y potencia al espectáculo. Entre los momentos más celebrados estuvo “Bombón Asesino” junto a Cacho Deicas, ex voz de Los Palmeras; “Una Ráfaga de Amor” con Ariel Puchetta, de Ráfaga; y “Nunca Me Faltes” con Antonio Ríos.
La lista de colaboraciones continuó con figuras como Luciano Pereyra, Valentino Merlo, BM, Big One y Ángela Torres, quienes se sumaron en distintos tramos del show, reforzando ese cruce de generaciones y estilos que define su propuesta.
Más allá de los invitados, el show tuvo momentos especialmente celebrados por el público, como cuando el artista bajó del escenario para recorrer el campo, o los pasajes acústicos que aportaron cercanía y sensibilidad. También hubo lugar para instantes más introspectivos al piano, que contrastaron con los bloques más festivos y bailables.
Otro de los diferenciales fue la experiencia Runfla, un concepto que Emanero viene desarrollando desde hace tiempo y que propone un sector exclusivo junto al escenario, con mesas privadas, degustación de vinos y una ambientación especial. En esta oportunidad, el espacio contó además con la presencia de artistas y figuras del espectáculo.
Este nuevo hito no solo consolida su presente, sino que también marca el inicio de una etapa clave: la gira de Todo Por Un Beso, con la que Emanero llevará su música a distintos puntos de Argentina, Uruguay y España, en lo que ya se perfila como el tramo internacional más ambicioso de su carrera.
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