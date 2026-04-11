Emanero agotó el Movistar Arena y llevó “Todo Por Un Beso” a lo más alto

Más allá de los invitados, el show tuvo momentos especialmente celebrados por el público, como cuando el artista bajó del escenario para recorrer el campo, o los pasajes acústicos que aportaron cercanía y sensibilidad. También hubo lugar para instantes más introspectivos al piano, que contrastaron con los bloques más festivos y bailables.

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Otro de los diferenciales fue la experiencia Runfla, un concepto que Emanero viene desarrollando desde hace tiempo y que propone un sector exclusivo junto al escenario, con mesas privadas, degustación de vinos y una ambientación especial. En esta oportunidad, el espacio contó además con la presencia de artistas y figuras del espectáculo.

Este nuevo hito no solo consolida su presente, sino que también marca el inicio de una etapa clave: la gira de Todo Por Un Beso, con la que Emanero llevará su música a distintos puntos de Argentina, Uruguay y España, en lo que ya se perfila como el tramo internacional más ambicioso de su carrera.