Andrés Calamaro cerró su show con "Los chicos" y la imagen de Indio Solari en las pantallas
Como era de esperarse, el "Salmón" despidió a su amigo arriba del escenario y con una emotiva versión de unos de sus más icónicos hits.
En una noche cargada de una sensibilidad única para el rock argentino, Andrés Calamaro protagonizó un momento emotivo y comentado del fin de semana durante su concierto: en pleno duelo nacional por el fallecimiento de Indio Solari, decidió alterar su habitual cierre de concierto para rendirle un tributo a la altura de las circunstancias al ícono de la cultura ricotera.
El homenaje llegó en el momento cúlmine de la noche en el Movistar Arena, justo antes de que se encendieran las luces del estadio de Villa Crespo, transformando el recital en un santuario de aplausos y lágrimas.
Fiel a su tradición de recordar a los artistas y amigos que ya no están, Calamaro eligió "Los chicos" —su clásico tema dedicado a los ausentes— como el vehículo perfecto para canalizar el dolor colectivo. Sin embargo, la gran sorpresa de la velada se dio en el plano visual.
Mientras la banda sonaba con una potencia arrolladora, las pantallas gigantes dejaron atrás su estética habitual para proyectar una imponente y conmovedora imagen del Indio Solari. La marea de espectadores, al descubrir el rostro del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota custodiando el escenario, reaccionó de inmediato con una ovación ensordecedora y unánime que unió a dos de los públicos más fieles de la música local.
La despedida de Andrés Calamaro a Indio Solari
El gesto de Calamaro no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El cruce estético e histórico entre la poesía del "Salmón" y la figura del "Míster" sirvió como un bálsamo para miles de fanáticos que, en simultáneo, seguían minuto a minuto la vigilia y el velatorio maratónico en el sur del conurbano bonaerense.
Con este emotivo broche de oro, Andrés Calamaro no solo selló un concierto impecable en lo musical, sino que dejó en claro que la partida del Indio excede los límites de una sola banda: es una herida abierta en el corazón de toda la cultura popular argentina, que se cura cantando.
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