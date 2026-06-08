Andrés Calamaro cerró su show con "Los chicos" y la imagen de Indio Solari en las pantallas

La despedida de Andrés Calamaro a Indio Solari

El gesto de Calamaro no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El cruce estético e histórico entre la poesía del "Salmón" y la figura del "Míster" sirvió como un bálsamo para miles de fanáticos que, en simultáneo, seguían minuto a minuto la vigilia y el velatorio maratónico en el sur del conurbano bonaerense.

Con este emotivo broche de oro, Andrés Calamaro no solo selló un concierto impecable en lo musical, sino que dejó en claro que la partida del Indio excede los límites de una sola banda: es una herida abierta en el corazón de toda la cultura popular argentina, que se cura cantando.