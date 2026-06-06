Beéle regresa a la Argentina con su gira mundial y una fecha imperdible

“Borondo” es mucho más que el título de una gira. Para Beéle, simboliza la libertad de moverse, descubrir nuevos lugares y dejarse llevar por las experiencias que surgen en el camino. Esa idea será el eje de un espectáculo pensado para combinar música, energía y cercanía con el público.

La propuesta promete una puesta en escena moderna, ritmos envolventes y una atmósfera que refleje el espíritu caribeño que caracteriza al artista.

De Barranquilla al escenario internacional

Nacido en Barranquilla, Beéle logró construir una identidad musical propia a partir de la fusión de reggae, dancehall, afrobeat y pop urbano. Su estilo, acompañado por una voz grave y melódica, le permitió destacarse rápidamente dentro de la nueva generación de artistas latinos.

A sus 22 años, ya trabajó junto a figuras como Marc Anthony, Carla Morrison, Farruko, TINI, Jason Derulo y Manuel Turizo.

Además, su éxito Mi Refe obtuvo certificación Platino en Estados Unidos y contribuyó a ampliar aún más su alcance global.

Un álbum que rompió récords

El lanzamiento de BORONDO confirmó el gran momento del colombiano. Su primer disco superó los mil millones de reproducciones en plataformas digitales y colocó varias canciones entre las más escuchadas del mundo.

Entre ellas sobresalen Mi Refe, No tiene sentido y La Plena, temas que ayudaron a consolidar su presencia en los rankings globales.

Con una carrera en pleno ascenso y una gira que lo llevará por algunos de los escenarios más importantes de la región y Europa, Beéle se prepara para volver a la Argentina con un show que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del segundo semestre.