Beéle regresa a la Argentina con su gira mundial y una fecha imperdible
El cantante colombiano confirmó su esperado regreso para el próximo 31 de agosto, en el marco del “Borondo, Abandone y Detone World Tour”.
Beéle volverá a encontrarse con sus fanáticos argentinos este año. El artista colombiano anunció una nueva presentación en Buenos Aires para el próximo 31 de agosto, como parte de “Borondo, Abandone y Detone World Tour”, el ambicioso recorrido internacional con el que recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.
La cita será en el Arena de Buenos Aires y marcará un nuevo capítulo en el crecimiento de uno de los nombres con mayor proyección dentro de la música urbana latina.
Las entradas podrán adquirirse primero a través de una preventa exclusiva para clientes Galicia, que comenzará el lunes 8 de junio a las 13. Por su parte, la venta general se habilitará el martes 9 de junio, también desde las 13.
Una experiencia inspirada en el espíritu de "Borondo"
El tour toma su nombre de un concepto que representa la esencia artística del cantante y su forma de conectarse con el mundo.
“Borondo” es mucho más que el título de una gira. Para Beéle, simboliza la libertad de moverse, descubrir nuevos lugares y dejarse llevar por las experiencias que surgen en el camino. Esa idea será el eje de un espectáculo pensado para combinar música, energía y cercanía con el público.
La propuesta promete una puesta en escena moderna, ritmos envolventes y una atmósfera que refleje el espíritu caribeño que caracteriza al artista.
De Barranquilla al escenario internacional
Nacido en Barranquilla, Beéle logró construir una identidad musical propia a partir de la fusión de reggae, dancehall, afrobeat y pop urbano. Su estilo, acompañado por una voz grave y melódica, le permitió destacarse rápidamente dentro de la nueva generación de artistas latinos.
A sus 22 años, ya trabajó junto a figuras como Marc Anthony, Carla Morrison, Farruko, TINI, Jason Derulo y Manuel Turizo.
Además, su éxito Mi Refe obtuvo certificación Platino en Estados Unidos y contribuyó a ampliar aún más su alcance global.
Un álbum que rompió récords
El lanzamiento de BORONDO confirmó el gran momento del colombiano. Su primer disco superó los mil millones de reproducciones en plataformas digitales y colocó varias canciones entre las más escuchadas del mundo.
Entre ellas sobresalen Mi Refe, No tiene sentido y La Plena, temas que ayudaron a consolidar su presencia en los rankings globales.
Con una carrera en pleno ascenso y una gira que lo llevará por algunos de los escenarios más importantes de la región y Europa, Beéle se prepara para volver a la Argentina con un show que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del segundo semestre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario