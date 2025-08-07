Emilia Mernes se plantó: "Seguiré haciendo lo que me plazca"
La cantante se expresó con fuerza en redes y reafirmó su compromiso con su libertad artística y personal. Además, recordó los efectos del "qué dirán" en su salud mental y fue contundente: “No me van a obligar a hablar de lo que no quiero”.
Emilia Mernes, una de las artistas más exitosas del pop urbano actual, volvió a mostrarse auténtica y sin filtros. En las últimas horas compartió un mensaje contundente en redes sociales, donde dejó en claro que ya no está dispuesta a tolerar presiones externas ni opiniones que condicionen su forma de vivir o de trabajar. Con palabras fuertes pero genuinas, la entrerriana defendió su derecho a elegir qué decir, cómo expresarse y, sobre todo, cómo disfrutar su carrera.
“No voy a seguir hablando de cosas que no quiero hablar y no me van a obligar a hacerlo. Voy a seguir sacando canciones comerciales. Voy a seguir divirtiéndome como una diva pop y haciendo videos con coreos. Voy a seguir haciendo lo que me plazca”, escribió Emilia, marcando un límite firme frente a las exigencias o críticas que muchas veces reciben las figuras públicas, sobre todo las mujeres jóvenes que alcanzan notoriedad en la industria musical.
Lejos de quedarse en la superficie, la intérprete de “No se ve” también compartió parte del impacto emocional que le generó el escrutinio constante y el “qué dirán”, algo que suele ser un denominador común en el mundo del espectáculo. “No voy a dejar de permitirme cosas por el qué dirán, porque ya mucho daño me ha hecho, muchas consecuencias han traído a mi cabeza, mi vida, mi corazón y no lo voy a permitir más”, sentenció. Un mensaje que también puede leerse como un llamado a cuidar la salud mental y a frenar la violencia simbólica en redes, medios y entornos profesionales.
Esta no es la primera vez que Emilia alza la voz frente a situaciones de presión o de odio en el ámbito público. En abril, tras un ataque de Javier Milei a Lali Espósito —otra referente del pop argentino—, Emilia había salido a respaldar a sus colegas: “Repudio todo el hate hacia mis compañeras, no estoy de acuerdo para nada y, como todas, quiero lo mejor para nuestro país”. Aquella declaración también fue muy valorada por sus fans, ya que expuso una postura empática y solidaria en medio de un contexto político tenso.
Con millones de seguidores, shows agotados y videoclips que marcan tendencia en toda Latinoamérica, Emilia elige seguir adelante siendo fiel a sí misma. Su mensaje no solo reafirma su identidad como artista, sino que también aporta una voz firme en tiempos donde la exposición puede volverse una carga. Fiel a su estilo, Emilia no se victimiza ni busca polémica, pero deja claro que no va a ceder más terreno frente a la presión social. Va a seguir siendo ella, con hits, coreografías y el brillo propio de una diva pop del siglo XXI.
