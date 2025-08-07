Emilia Mernes se plantó: "Seguiré haciendo lo que me plazca"

Lejos de quedarse en la superficie, la intérprete de “No se ve” también compartió parte del impacto emocional que le generó el escrutinio constante y el “qué dirán”, algo que suele ser un denominador común en el mundo del espectáculo. “No voy a dejar de permitirme cosas por el qué dirán, porque ya mucho daño me ha hecho, muchas consecuencias han traído a mi cabeza, mi vida, mi corazón y no lo voy a permitir más”, sentenció. Un mensaje que también puede leerse como un llamado a cuidar la salud mental y a frenar la violencia simbólica en redes, medios y entornos profesionales.