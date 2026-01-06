Emoción en MasterChef Celebrity: Sofi Martínez se convirtió en la nueva eliminada
En una exigente gala de eliminación centrada en la cocción de mollejas, la periodista deportiva se despidió de las cocinas más famosas del país.
La noche del lunes 5 de enero fue decisiva para el certamen gastronómico de Telefe, ya que los participantes enfrentaron el desafío de trabajar con mollejas, una proteína que no perdonó errores técnicos y tras una evaluación minuciosa, el jurado de MasterChef Celebrity dictaminó que el camino de Sofi Martínez en la competencia llegaba a su fin.
La definición fue escalonada y cargada de tensión, con grupos de participantes pasando al frente al siempre exigente jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui según su desempeño.
Las destacadas fueron "La Reini", "La Joaqui" y Evangelina Anderson, las primeras en asegurar su permanencia tras ser elogiadas por Donato como "tres mujeres power". El "Turco" Husaín y Marixa Balli también avanzaron, con Martitegui instándolos a seguir practicando de cara a la gran final.
El trío final quedó compuesto por Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas y Sofi Martínez. Tras la salvación del influencer, la decisión final quedó entre el actor y la periodista.
La despedida de la Sofi Martínez de MasterChef Celebrity
Damián Betular fue el encargado de anunciar la salida de Sofi Martínez, subrayando lo difícil que fue para el jurado ponerse de acuerdo debido al progreso de ambos participantes.
Luego de confirmar la determinación, el jurado destacó su evolución y competitividad, mientras sus compañeros la despidieron entre abrazos y lágrimas.
“Viniendo del periodismo, el protagonista siempre es el otro. Acá tuve que sacar mi personaje y fue un aprendizaje constante. Fue un viaje de egresados estar con mis compañeros”, expresó Sofi, visiblemente emocionada, antes de dejar su delantal negro sobre la estación.
Con la partida de Martínez, el certamen entra en su recta final, dejando un vacío importante entre los participantes que la consideraban una de las más queridas del grupo. Se convirtió así en la participante número 11 en abandonar el certamen.
