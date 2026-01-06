Emoción en MasterChef Celebrity: Sofi Martínez se convirtió en la nueva eliminada

La despedida de la Sofi Martínez de MasterChef Celebrity

Damián Betular fue el encargado de anunciar la salida de Sofi Martínez, subrayando lo difícil que fue para el jurado ponerse de acuerdo debido al progreso de ambos participantes.

Luego de confirmar la determinación, el jurado destacó su evolución y competitividad, mientras sus compañeros la despidieron entre abrazos y lágrimas.

“Viniendo del periodismo, el protagonista siempre es el otro. Acá tuve que sacar mi personaje y fue un aprendizaje constante. Fue un viaje de egresados estar con mis compañeros”, expresó Sofi, visiblemente emocionada, antes de dejar su delantal negro sobre la estación.

Con la partida de Martínez, el certamen entra en su recta final, dejando un vacío importante entre los participantes que la consideraban una de las más queridas del grupo. Se convirtió así en la participante número 11 en abandonar el certamen.