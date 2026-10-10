Emoción total: Indio Solari apareció en las pantallas gigantes y cantó junto a Los Fundamentalistas

“Damas y caballeros, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, se escuchó para hacer explotar a todo el público y dar lugar al primer tema.

Inmediatamente después de la ovación generalizada que bajó de las tribunas y del campo, la banda desató la locura al arrancar con los primeros acordes de "Mariposa Pontiac", dando inicio a una verdadera fiesta del rock nacional que quedará grabada en la memoria de los miles de fanáticos que colmaron el predio y de los cientos de miles que siguieron el minuto a minuto desde sus casas.