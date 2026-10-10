Emoción total: Indio Solari apareció en las pantallas gigantes y cantó junto a Los Fundamentalistas
El tema elegido fue nada menos que "Encuentro con un ángel amateur", en uno de los momentos más emotivos del show en Tucumán.
La noche de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán tuvo momentos de profunda emoción colectiva, pero pocos se compararán con el instante en que sonaron los primeros acordes de "Encuentro con un ángel amateur", y con la figura de Indio Solari.
En medio de una marea ricotera entregada por completo al ritual, la música dio paso a la sorpresa y al nudo en la garganta: de repente, la imponente pantalla gigante del escenario encendió su imagen para mostrar al propio Indio Solari cantando el tema.
La aparición del Indio —presente de manera virtual pero con la intensidad de siempre— desató la ovación instantánea de los miles de fanáticos presentes y de quienes seguían la transmisión en directo, coronando uno de los pasajes más conmovedores y vibrantes del show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Indio Solari abrió el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán
La marea ricotera vivió una noche inolvidable en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán. En medio de una enorme expectativa , Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hicieron estallar el predio tucumano con un comienzo que erizó la piel de todos los presentes y protagonizado por la voz de Indio Solari.
El show, que cuenta con transmisión en vivo para todo el país a través de YouTube, se puso en marcha con un condimento tan tradicional como profundamente emotivo: la inconfundible voz del querido Indio Solari resonó en los parlantes para dar la bienvenida oficial con su histórico latiguillo.
“Damas y caballeros, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, se escuchó para hacer explotar a todo el público y dar lugar al primer tema.
Inmediatamente después de la ovación generalizada que bajó de las tribunas y del campo, la banda desató la locura al arrancar con los primeros acordes de "Mariposa Pontiac", dando inicio a una verdadera fiesta del rock nacional que quedará grabada en la memoria de los miles de fanáticos que colmaron el predio y de los cientos de miles que siguieron el minuto a minuto desde sus casas.
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