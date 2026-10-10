El show en vivo y gratis de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: cómo ver el recital en Tucumán
La banda que supo liderar Indio Solari se presenta este sábado en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán y lo pasará en vivo por redes sociales.
Para los miles de fanáticos que no pudieron viajar al norte del país, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dieron una noticia excelente: el esperado concierto de este sábado en San Miguel de Tucumán se podrá ver en vivo, de manera completamente libre y gratuita.
A través de sus redes sociales oficiales, la banda que supo conformar Indio Solari confirmó que la emisión se realizará este mismo sábado a partir de las 20:30 horas (hora argentina) a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo que todo el público ricotero replique la fiesta desde sus casas.
“Este sábado, transmisión en vivo por Youtube del concierto que brindaremos en San Miguel de Tucumán. Será de forma gratuita a través de nuestro canal, a partir de las 20:30hs”, anunció el grupo mediante un comunicado.
Cómo ver en vivo el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
El recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de Tucumán se podrá ver en vivo por el canal de YouTube de la banda.
Información clave sobre el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
Mientras las pantallas se encenderán para todo el país a las 20:30, la marea roja ya palpita la previa en suelo tucumano. Para los asistentes que colmarán el Hipódromo de Tucumán, la organización recordó prestar máxima atención a los canales oficiales:
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Accesos y logística: Durante la tarde se difundirá un mapa detallado con los ingresos habilitados, cortes de tránsito y las vías de circulación recomendadas para llegar al predio sin contratiempos.
Recomendaciones: Se aconseja acudir con anticipación para agilizar los controles de ingreso y disfrutar de una verdadera fiesta del rock nacional con total seguridad.
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