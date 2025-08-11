En Telefe dudan de Wanda Nara y tienen reemplazos en carpeta para Masterchef Celebrity

paula chaves Paula Chaves

La primera candidata es Paula Chaves, conocida por su experiencia en formatos similares, ya que condujo la mayoría de las temporadas de Bake Off Argentina. Chaves es considerada un “imán publicitario” y se ha mantenido alejada de los conflictos mediáticos. Sin embargo, su alto cachet fue la razón de su salida de la pantalla en el pasado, lo que podría ser un obstáculo.