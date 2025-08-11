El video íntimo de L-Gante y Romina Uhrig, según Miguelina: "Surgió un trío amoroso"
La maestra que vende contenido erótico dio detalles de un supuesto video "para adultos" protagonizado por el cantante, la ex Gran Hermano y ella.
Miguelina Fredes, la maestra de tercer que se volvió viral hace unos años por vender fotos y videos para adultos, rompió el silencio este lunes y reveló tener un video "íntimo, para adultos" con L-Gante y Romina Uhrig.
En diálogo con el programa de Yanina Latorre, la presunta amante de Elián Valenzuela cuando estaba con Wanda Nara, dio detalles del supuesto material que tiene, tras una noche con el cantante y la ex Gran Hermano.
La historia de Miguelina se conoció en 2022 cuando un grupo de padres detectó que comercializaba fotos y videos en una plataforma para adultos, lo que escandalizó al colegio. Desde entonces comenzó a tener ciertas apariciones en los medios.
Fue así que la "maestra hot", como fue apodada mediática, llegó a ser vinculada con el cantante de cumbia 420, quien paradójicamente este el lunes anunció su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamica.
En este contexto, Miguelina rompió el silencio. "Tenemos fotos y video en la casa de L-Gante, pero es un video íntimo, más picante, para adultos", aseguró para sorpresa de la propia Yanina Latorre.
"Estaba la otra chica, amiga de Wanda, con la que surgió este trío amoroso", apuntó la joven maestra dando a entender que mantuvieron relaciones, y amplió: "Es una fantasía que pude cumplir, con una chica ex Gran Hermano: Romina".
Sobre si era amante del cumbiero cuando este estaba con la conductora, Miguelina sostuvo: "Yo no se si fui la tercera en discordia pero había más".
"Nos conocimos (con Elián) hace unos tres años en un rodaje. Comenzó como una relación de amistad. Empecé a ir a su casa y lo he visto con miles de chicas", relató la maestra, para dar a entender que supuestamente el músico la engañaba a Wanda con varias mujeres.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario