El video íntimo de L-Gante y Romina Uhrig, según Miguelina: "Surgió un trío amoroso"

"Estaba la otra chica, amiga de Wanda, con la que surgió este trío amoroso", apuntó la joven maestra dando a entender que mantuvieron relaciones, y amplió: "Es una fantasía que pude cumplir, con una chica ex Gran Hermano: Romina".

trio l-gante

Sobre si era amante del cumbiero cuando este estaba con la conductora, Miguelina sostuvo: "Yo no se si fui la tercera en discordia pero había más".

"Nos conocimos (con Elián) hace unos tres años en un rodaje. Comenzó como una relación de amistad. Empecé a ir a su casa y lo he visto con miles de chicas", relató la maestra, para dar a entender que supuestamente el músico la engañaba a Wanda con varias mujeres.