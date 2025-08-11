Valentina Zenere, Lorena Vega y Ana Garibaldi anticiparon la crudeza que se verá en "En el Barro"
Las protagonistas de la nueva serie de Netflix hablaron en una conferencia de prensa en la que minutouno.com estuvo presente. Las declaraciones.
En el corazón de la conferencia de prensa de "En el Barro", el esperado spin-off de "El Marginal", el segundo panel tras el de Sebastián Ortega se convirtió en el epicentro de la emoción y el debate. Ante la presencia de minutouno.com en este evento exclusivo, las actrices Valentina Zenere, Lorena Vega y Ana Garibaldi, protagonistas de la nueva serie de Netflix, compartieron sus reflexiones sobre el formidable desafío que significó dar vida a los personajes de este universo.
Las tres actrices, cada una con un talento reconocido y una trayectoria sólida, realizaron un trabajo extraordinario, prometiendo una interpretación visceral y sin concesiones de la realidad que se vive en las cárceles de mujeres. Su aporte es crucial para el éxito de la serie, ya que son ellas quienes nos guiarán a través de las complejidades y las luchas de un mundo pocas veces retratado con tanta crudeza y autenticidad.
Durante el panel, las actrices no dudaron en hablar sobre lo impactante y crudo que fue el proceso de representar una realidad carcelaria femenina, un universo con códigos y dinámicas propias que difieren del mundo masculino de San Onofre. Zenere, Vega y Garibaldi destacaron la inmersión que requirió sus papeles para capturar la esencia de la supervivencia, la solidaridad y la brutalidad en un entorno de reclusión para mujeres.
Sus testimonios dejaron en claro que "En el Barro", que se estrena en Netflix el 14 de agosto, no es una simple continuación, sino una serie con una voz propia, poderosa y femenina, que honra el legado de su predecesora al mismo tiempo que se atreve a contar una historia necesaria y profundamente humana.
La conferencia de prensa con Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega por el estreno de "En el Barro"
Las actrices de "En el Barro" hablan de la construcción y la investigación para sus personajes: "Me enseñó mucho trabajar con Claudio Rissi".
Ana Garibaldi y la construcción de su personaje: "Hay muchas escenas que son fantásticas porque son en silencio".
Lorena Vega hablando de la relación entre ser psicóloga en "Envidiosa" y "La Zurda" en "En el Barro"
Las protagonistas de "En el Barro" hablando de la composición de personajes en televisión: "Tenes que pensar microdetalles y circunstancias de tu personaje".
Las actrices de "En el Barro" hablando de la Locomotora Oliveiras: "Yo la escuchaba hablar y decía 'me encantaría pensar como vos'".
