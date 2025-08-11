Valentina Zenere, Lorena Vega y Ana Garibaldi anticiparon la crudeza que se verá en "En el Barro"

en el barro

Ana Garibaldi y la construcción de su personaje: "Hay muchas escenas que son fantásticas porque son en silencio".

en el barro

Lorena Vega hablando de la relación entre ser psicóloga en "Envidiosa" y "La Zurda" en "En el Barro"

en el barro

Las protagonistas de "En el Barro" hablando de la composición de personajes en televisión: "Tenes que pensar microdetalles y circunstancias de tu personaje".

en el barro

Las actrices de "En el Barro" hablando de la Locomotora Oliveiras: "Yo la escuchaba hablar y decía 'me encantaría pensar como vos'".