Las protagonistas de "En el Barro" recordaron a la Locomotora Oliveras: "Muchísima energía"

Las tres protagonistas se encargaron de destacar a la boxeadora como una persona con muy buena energía. Zenere aportó que "alentaba mucho" y las motivaba para "ir a entrenar", mientras que Garibaldi la calificó como "un amor de persona", y agregó: "Era un placer estar con ella. Me hubiera encantado que nos viera".

"Estaba muy entusiasmada y era muy buena compañera", sostuvo Vega, mientras que su compañera completó que la Locomotora "tenía una forma muy linda de ver la vida".