Las protagonistas de "En el Barro" recordaron a la Locomotora Oliveras: "Muchísima energía"
Durante la conferencia de prensa a la que accedió minutouno.com, las actrices de la nueva serie de Netflix tuvieron un conmovedor recuerdo de la boxeadora que fue parte de la producción.
Durante conferencia de prensa de "En el Barro", el esperado spin-off de "El Marginal", las actrices Valentina Zenere, Lorena Vega y Ana Garibaldi, protagonistas de la nueva serie de Netflix, recordaron a la Locomotora Oliveras, la boxeadora recientemente fallecida tras sufrir un ACV isquémico y que fue parte del proyecto.
Con la presencia exclusiva de minutouno.com, las actrices compartieron sus reflexiones sobre el formidable desafío que significó dar vida a los personajes de este crudo universo, y dedicaron un momento para recordar a la fallecida boxeadora y excompañera.
Durante el panel, las actrices no dudaron en hablar sobre lo impactante y crudo que fue el proceso de representar una realidad carcelaria femenina, un universo con códigos y dinámicas propias que difieren del mundo masculino de San Onofre. Zenere, Vega y Garibaldi destacaron la inmersión que requirieron sus papeles para capturar la esencia de la supervivencia, la solidaridad y la brutalidad en un entorno de reclusión para mujeres.
En un momento emotivo, las actrices también se refirieron a la reciente muerte de la boxeadora. Expresaron su respeto por la figura de Oliveras, una mujer que simbolizó la lucha y la resistencia, y cuyo legado resuena de alguna manera con la fortaleza que buscan retratar en sus personajes.
"Una capa. Una energía positiva constante. Yo la escuchaba hablar y decía 'me encantaría pensar como vos'", recordó Zenere. "Muchísima energía", aportó Garibaldi, para retratar la personalidad de la deportista y desatar algunas risas.
Las tres protagonistas se encargaron de destacar a la boxeadora como una persona con muy buena energía. Zenere aportó que "alentaba mucho" y las motivaba para "ir a entrenar", mientras que Garibaldi la calificó como "un amor de persona", y agregó: "Era un placer estar con ella. Me hubiera encantado que nos viera".
"Estaba muy entusiasmada y era muy buena compañera", sostuvo Vega, mientras que su compañera completó que la Locomotora "tenía una forma muy linda de ver la vida".
