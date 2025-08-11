Tini Stoessel y Rodrigo De Paul planean ser padres: ya tendrían elegido el nombre del bebé
El periodista español Roberto Antolín reveló detalles exclusivos sobre el futuro familiar de la pareja, que podría tener su primer hijo en Miami.
La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha dado pasos importantes hacia un futuro en común, más allá de la reconciliación que todavía no fue oficializada formalmente. En las últimas semanas, varias imágenes los mostraron juntos, reforzando la idea de que su vínculo se fortalece.
En una entrevista con Juan Etchegoyen, el periodista español Roberto Antolín aportó información íntima y contundente sobre los planes que tiene la pareja, revelando que ya piensan en formar una familia. “Lionel Messi será el padrino de la boda de Tini y Rodrigo, y también será el padrino del bebé que venga en camino”, adelantó Antolín.
El dato que más sorprendió fue el nombre que habrían elegido para su primer hijo: “Si es varón, le pondrán Lionel, 100% garantizado. Es una decisión tomada y clara”, aseguró el periodista. Esta elección estaría relacionada con la estrecha relación que De Paul mantiene con Messi, especialmente tras su reciente fichaje por el Inter de Miami.
Además, Antolín comentó que la pareja proyecta su vida en Miami, con la expectativa de que dentro de dos o tres años formen una familia. “Rodrigo firmó un contrato con el Inter de Miami por cuatro años, y el primer hijo de Tini y Rodrigo nacerá allí. Si es niña, todavía no definieron el nombre”, agregó.
Este revelador testimonio llega luego de que se confirmaran rumores sobre la boda, algo que hasta ahora no fue blanqueado oficialmente pero que parece estar cada vez más cerca, con Messi jugando un rol fundamental en ese círculo íntimo.
Con un futuro lleno de proyectos personales y profesionales, la artista y el volante de la Selección Argentina comienzan a delinear una etapa que incluye un crecimiento familiar y la consolidación de su vínculo en la ciudad estadounidense que los recibe.
