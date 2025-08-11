Tini Stoessel y Rodrigo De Paul planean ser padres: ya tendrían elegido el nombre del bebé

En una entrevista con Juan Etchegoyen, el periodista español Roberto Antolín aportó información íntima y contundente sobre los planes que tiene la pareja, revelando que ya piensan en formar una familia. “Lionel Messi será el padrino de la boda de Tini y Rodrigo, y también será el padrino del bebé que venga en camino”, adelantó Antolín.