Entre flores y encaje: Sydney Sweeney y una campaña de lencería al borde de la censura
Sydney Sweeney apuesta fuerte y se pone al frente de su firma de ropa interior con una producción que mezcla sensualidad, estética y alto impacto visual.
Sydney Sweeney volvió a convertirse en tema de conversación y esta vez lo hizo impulsando su faceta empresarial con una producción publicitaria que generó revuelo. La intérprete decidió encabezar personalmente la promoción de su marca de lencería y protagonizó una campaña con una impronta sensual que rápidamente se viralizó, despertando elogios y críticas en partes iguales.
El lanzamiento llega pocos días después de otra movida promocional que también había causado sorpresa. Hace apenas una semana, la actriz de 28 años fue señalada por vandalismo luego de escalar el icónico cartel de Hollywood para colgar varios corpiños, en una jugada marketinera destinada a promocionar su nuevo emprendimiento. Lejos de frenar, ahora apostó a una estrategia igual de llamativa, multiplicando su presencia en redes con imágenes donde se muestra modelando distintas piezas de su colección.
En los últimos días, sus perfiles digitales se llenaron de fotos y videos donde aparece luciendo conjuntos de ropa interior, reforzando su papel como imagen central de la marca. Este miércoles, además, publicó un nuevo clip en el que dio a conocer los diseños más recientes de su línea "Romántica", que ya pueden conseguirse en su tienda online, en una propuesta visual que sugiere más de lo que muestra.
Sydney Sweeney y un final al límite
La pieza audiovisual, de aproximadamente noventa segundos, la presenta en un entorno natural dominado por rosas rojas. Allí se la ve caminando, regando y podando plantas mientras viste un delicado set blanco que, con el correr de la historia, se transforma en uno negro, subrayando el contraste y el clima que propone la campaña.
La estética combina escenas de aire doméstico con una fuerte impronta artística. Entre figuras recortadas en el césped se distinguen formas femeninas cubiertas con el mismo encaje que ella lleva puesto, elementos que forman parte del universo visual de esta cápsula recientemente lanzada.
El tramo final es el que más comentarios generó. La rubia deja atrás la estética colorida y aparentemente dulce para dar paso a la noche, cuando posa desde una ventana en topless y arroja su sostén, coronando la campaña con una escena tan provocadora como comentada, fiel al estilo audaz con el que decidió presentar su marca.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario