Entre flores y encaje: Sydney Sweeney y una campaña de lencería al borde de la censura

Sydney Sweeney y un final al límite

La pieza audiovisual, de aproximadamente noventa segundos, la presenta en un entorno natural dominado por rosas rojas. Allí se la ve caminando, regando y podando plantas mientras viste un delicado set blanco que, con el correr de la historia, se transforma en uno negro, subrayando el contraste y el clima que propone la campaña.

La estética combina escenas de aire doméstico con una fuerte impronta artística. Entre figuras recortadas en el césped se distinguen formas femeninas cubiertas con el mismo encaje que ella lleva puesto, elementos que forman parte del universo visual de esta cápsula recientemente lanzada.

El tramo final es el que más comentarios generó. La rubia deja atrás la estética colorida y aparentemente dulce para dar paso a la noche, cuando posa desde una ventana en topless y arroja su sostén, coronando la campaña con una escena tan provocadora como comentada, fiel al estilo audaz con el que decidió presentar su marca.