La pareja de Cachete Sierra compartió un video, y un detalle clave desató una ola de elogios

En las imágenes, que subió a sus historias de Instagram, se observa la sorpresa que el actor le preparó para darle la bienvenida, con una puesta cuidada y cargada de romanticismo. Junto al clip, Fio escribió: “Volví a casa después de un mes de viajar por laburo y mi novio me recibió así”, frase que rápidamente despertó ternura y miles de interacciones.