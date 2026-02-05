¿Brad Pitt y Jennifer Aniston, otra vez juntos?

En ese contexto, se llegó a calcular que una imagen de ambos juntos podía venderse por cifras cercanas a los USD 300.000, reflejo del interés desmedido que despertaba la historia.

El matrimonio entre Brad Pitt y Jennifer Aniston terminó cinco años después de su boda en una finca de Malibu, ceremonia que en su momento había sido presentada como el símbolo de una pareja exitosa y consolidada dentro del ambiente artístico. La imagen pública que habían construido hacía aún más ruidosa la ruptura.

Con el avance de la relación entre Pitt y Jolie, apodados por la prensa como “Brangelina”, cualquier posibilidad de cercanía entre los ex parecía prácticamente inexistente. Durante aquellos años, Jolie negó versiones de infidelidad, aunque una producción fotográfica en la que posó junto a Pitt para una nota titulada “Domestic Bliss” no hizo más que avivar la polémica y profundizar la grieta mediática.

En medio de ese clima, Aniston llegó a expresar en una entrevista que su exmarido actuaba como si le faltara “una sensibilidad especial”, frase que quedó resonando durante mucho tiempo como muestra del dolor que atravesaba tras la separación. El escándalo se prolongó durante años y la distancia entre ambos se volvió evidente ante la opinión pública.

Sin embargo, con el paso del tiempo el panorama habría cambiado. Personas cercanas a los actores aseguran que lograron reconstruir un vínculo cordial y que hoy mantienen una relación amistosa. Desde el entorno de la actriz señalan que el final del matrimonio entre Pitt y Jolie fue un factor importante para retomar el contacto, algo que quedó en evidencia cuando se saludaron afectuosamente en la ceremonia de los Premios SAG 2020, una escena que recorrió los medios de todo el mundo.

De acuerdo con la versión que circula, ambos podrían aceptar compartir pantalla si el proyecto realmente lo justificara y si los roles fueran adecuados para los dos. Incluso, no descartarían coincidir en eventos sociales junto a sus actuales parejas, en un marco mucho más relajado que el de años atrás. “Probablemente no interpretarían una relación amorosa en pantalla, pero aceptarían aparecer juntos si los personajes lo justifican”, señaló la fuente citada por Daily Mail, dejando abierta una puerta que hasta hace un tiempo parecía definitivamente cerrada.