Nico Occhiato presumió sus ingresos en dólares y la cifra sorprendió a todos
El conductor celebró un mes histórico para Luzu y, al mostrar las métricas del canal, dejó al descubierto un dato sobre los ingresos que se viralizó y generó debate en redes sociales.
Nico Occhiato volvió a quedar bajo la lupa en redes sociales y se convirtió en tendencia luego de compartir una serie de historias para celebrar el gran momento de Luzu. En medio del repaso por las métricas récord del canal, un detalle que apareció en pantalla sin demasiada intención terminó robándose toda la atención y desatando un fuerte debate.
Mientras grababa contenido para mostrar el gran presente del canal, el conductor apareció relajado en la oficina y abrió el video con una escena cotidiana. “Bueno amigos, volvimos a la oficina a laburar en lo que se viene”, dijo, enfocando a su perro recostado en el sillón. Entre risas, agregó: “Acá tengo un compañero que se está quedando un poco dormido, pero estuvo laburando todo el día también”.
Luego, Occhiato mostró en pantalla las métricas de YouTube para destacar el crecimiento de Luzu y no ocultó su entusiasmo. “Les quiero mostrar esto porque la verdad que me tiene muy contento. Miren cuando vamos a ver las estadísticas... Fue el mejor mes en la historia de Luzu, enero. 8,2 millones de espectadores únicos. Es una locura esto, chicos”, expresó.
El festejo continuó con más números que respaldaban el éxito del canal: “Más de 116.000 suscriptores... Es impresionante. Y cuando vas a visualizaciones también: el total de visualizaciones de enero fue 91 millones. Es impresionante, realmente”.
Sin embargo, entre los datos compartidos apareció otro número que rápidamente fue detectado por los usuarios: en la captura se alcanzaba a ver que YouTube estimaba ingresos por 91.000 dólares solo durante ese mes. El detalle se viralizó de inmediato y abrió un intenso debate sobre la monetización del streaming.
Las redes sociales se llenaron de opiniones cruzadas. “Me parece una miseria sabiendo todos los empleados que tiene que mantener”, comentó un usuario. Otros pusieron en duda que se tratara de un simple descuido: “Me da risa que piensen que al rey del marketing se le escapó eso por ‘error'”. También hubo quienes remarcaron el impacto del número: “Ingresos estimados: 91.000 dólares solo por YouTube y sin publicidad de marcas”.
Así, lo que comenzó como un festejo por un récord de audiencia terminó convirtiéndose en tendencia por un dato inesperado que volvió a poner a Nico Occhiato y a Luzu en el centro de la escena.
