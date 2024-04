Érica Rivas hizo un contundente alegato contra el abuso en la TV uruguaya

Rivas añadió que: "Hay que abrir la discusión en todas partes. Sabemos que nos van a decir que estamos locas. Ojalá que haya varones que nos acompañen y mujeres que también nos acompañen mientras planteamos estas discusiones".

Qué dijo Érica Rivas sobre los abusos en la TV uruguaya

erica rivas alegato abuso

Ante la pregunta de uno de los conductores del programa que aseguró que hay mujeres que no quieren que las acompañen en el movimiento feminista, la actriz aseguró que: "Yo no puedo pedirle a una víctima de abuso que no sea violenta y que tenga paciencia. No puedo pedirle a la gente que no tenga ganas de salir a matar cuando pasa algo así".