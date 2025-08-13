"Es importante hablar de la dislexia": el sorprendente relato de Mariano Martínez

Martínez contó que de niño la pasó “muy mal” por la frustración que le generaba esta condición, que en aquel entonces no tenía un diagnóstico. La situación cambió cuando uno de sus hijos mostró indicios de dislexia. Después de realizarle el test, el resultado fue positivo, lo que impulsó a la familia a comenzar un tratamiento de dos años. El actor destacó la importancia de la Fundación Difam y la labor de sus especialistas, ya que los tests para detectar dislexia son costosos y requieren la intervención de una psicopedagoga. Martínez aprovechó la ocasión para aconsejar a los padres: “Si tenés la duda con tu hijo, el tema de la lectura, que lee en un punto que ya debería leer más de corrido, lee más lento, hay que consultar”.