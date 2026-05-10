Mariano Martínez habló de su vida amorosa y sorprendió en "La noche de Mirtha"

Durante el almuerzo, el actor también se puso nostálgico y habló sobre lo que realmente le da sentido a su vida fuera de los sets de grabación. Para él, el éxito no pasa por el rating, sino por el tiempo de calidad con sus herederos. “Me gusta ser padre, compartir con mis hijos, formar recuerdos, porque es lo que uno más va a valorar cuando se va de esta vida. Celebro eso y le doy mucho valor”, sentenció, conmoviendo a los demás comensales.

Además, el invitado hizo un repaso por sus orígenes, recordando que su infancia y juventud estuvieron marcadas por distintos barrios porteños y del conurbano sur. “Nací en La Boca, en Barracas. Pero estuve en Avellaneda, en Villa Soldati, y después volví a Avellaneda. Tengo cinco hermanos: dos de mi mamá y mi papá, dos de mi papá y uno de mi mamá”, detalló para dar cuenta de su numerosa familia y de los lugares que forjaron su identidad antes de convertirse en uno de los galanes más reconocidos del país. Sin dudas, un Mariano Martínez auténtico que, aunque se guarde algunos secretos, se mostró más humano que nunca.