Escándalo en Gran Hermano: el novio de Lola Tomaszeuski explotó contra la producción

La participante reaccionó con angustia en pleno vivo. Al notar que su pareja no estaba en el video, no pudo contener las lágrimas y empezó a cuestionarse qué pasaba en su relación. La escena impactó tanto a sus compañeros como al público, y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, bajo la conducción de Santiago del Moro.