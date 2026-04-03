Escándalo en Gran Hermano: el novio de Lola Tomaszeuski explotó contra la producción
Fran, pareja de Lola Tomaszeuski, aseguró que envió su saludo para Gran Hermano y denunció que no fue emitido, desatando una fuerte polémica.
El clima fuera de la casa de Gran Hermano Argentina se volvió tenso tras una gala que, lejos de ser solo emotiva, terminó generando controversia. Todo comenzó con la emisión de mensajes de familiares para los participantes, donde hubo una ausencia clave: el novio de Lola Tomaszeuski no apareció.
La participante reaccionó con angustia en pleno vivo. Al notar que su pareja no estaba en el video, no pudo contener las lágrimas y empezó a cuestionarse qué pasaba en su relación. La escena impactó tanto a sus compañeros como al público, y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, bajo la conducción de Santiago del Moro.
Sin embargo, el conflicto creció aún más fuera del programa. Fran, novio de Lola, recurrió a sus redes para desmentir lo ocurrido en pantalla y apuntar contra la producción del reality.
“Yo sí mandé el video y no lo mostraron”, sostuvo, visiblemente indignado. De esta manera, contradijo la versión que se había dado al aire y sembró dudas sobre lo sucedido detrás de cámara. Además, dejó entrever que su exclusión podría no haber sido accidental, lo que alimentó teorías sobre una posible decisión deliberada para generar impacto televisivo.
A este escenario se suma otro elemento que no pasa desapercibido: dentro de la casa, Lola viene mostrando una cercanía cada vez más evidente con Manu Ibero, situación que ya generaba comentarios en el exterior. Con este combo de emociones, sospechas y vínculos en juego, el episodio no solo escaló en redes sociales, sino que volvió a ubicar a Gran Hermano Argentina en el centro de la polémica mediática.
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